¿La copa no se toca? Nathan Silva revive la maldición tras caída de Pumas ante Cruz Azul

La maldición volvió a aparecer alrededor de Pumas, ya que los universitarios dejaron escapar el Clausura 2026 luego de caer 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que aumentó a 15 años la sequía auriazul sin levantar un título de Liga MX. Sin embargo, más allá del resultado, una imagen previa a la serie llamó la atención, la cual fue Nathan Silva tocando el trofeo de campeón.

¿Cuáles son los antecedentes?

El defensor brasileño acarició el trofeo antes de la final, desafiando la famosa superstición de que “la copa no se toca antes de ganarla”. La imagen rápidamente generó conversación entre la afición, sobre todo porque Pumas ya había vivido un episodio similar en la Concachampions 2022, cuando Higor Meritao tocó el trofeo previo a la serie ante Seattle y los universitarios terminaron perdiendo el campeonato.

La creencia no es nueva. A lo largo de la historia, varios futbolistas quedarón marcados por tocar un trofeo antes de disputar una final y terminar perdiéndola de manera dolorosa.

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORT

Uno de los casos más recordados ocurrió en la Final de la Champions League de 2005. Con el Milan venciendo 3-0 al Liverpool en Estambul, Gennaro Gattuso tocó la “Orejona” durante el descanso. Minutos después vino una de las remontadas más históricas del futbol: Liverpool empató 3-3 y terminó coronándose en penales.

Otro episodio famoso ocurrió en 2012, cuando Anatoliy Tymoshchuk apareció junto al trofeo previo a la Final entre Bayern Múnich y Chelsea. Los alemanes perdieron el título en su propio estadio desde los once pasos.

Payet portando la jersey del Olympique de Marsella l INSTA: @payetdimitri27

También Dimitri Payet quedó relacionado con la superstición en la Europa League 2018. El francés tocó el trofeo antes de enfrentar al Atlético de Madrid y terminó lesionado entre lágrimas apenas media hora después; Marsella cayó 3-0.

Aunque para muchos se trata únicamente de una coincidencia, la superstición sigue muy presente dentro del futbol. Sin embargo, también existen casos donde la “maldición” no hizo efecto.

Rafaella y Gabigol en un lago | INSTAGRAM:@RAFAELLA

Los momentos en que tocar el trofeo no hizo efecto