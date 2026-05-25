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Futbol

¡Les sobraron hue***! Así fue el mensaje de celebración de Víctor Veláquez con Cruz Azul

Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:52 - 25 mayo 2026
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Fue el quinto título para la Máquina desde que llegó el presidente, segundo en la Liga MX

Las dudas se despejaron por completo. Pese a las irregularidades que tuvieron a lo largo del semestre, Cruz Azul se coronó en el Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer a Pumas en la Final, con marcador 1-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Con ello, lograron su segundo título de liga bajo la gestión de Víctor Velázquez, quien dejó claro que al equipo le sobran hue***.

Durante su discurso en la celebración de la obtención de la Décima, el ingeniero Velázquez Rangel mandó un mensaje a los retractores de la Máquina y dejó claro que en el equipo cementero no faltó actitud ni ganas para buscar la corona. "¡Que viva la máquina! ¡Que viva la máquina! ¡Que viva la máquina! ¡Y si creían que faltaban hue***, sí hubo!".

Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT
Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT

El mensaje de Víctor Velázquez a Cruz Azul

Por otra parte, el directivo destacó que acertaron en la designación de Joel Huiqui, a pesar de que llegó apenas en la última jornada de la Fase Regular del torneo. "Confiamos en Joel Huiqui, en una dirección técnica y que iba a darle un cambio de bríos a esta Jornada 17 y a toda la Liguilla. Y lo estamos viendo y no nos equivocamos con la Décima".

"Quiero felicitar a todos, sobre todo a toda la afición que siempre ha estado apoyándonos en todo momento, sabiendo que es un club que da todo por la afición, por sus familias y por ellos. En lo personal, yo quiero agradecer a todos y a todas ese gran cariño y esa gran confianza por esta gran institución y por este gran color que se llama y este gran equipo que se llama Cruz Azul", finalizó.

Víctor Velázquez con Joel Huiqui tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT
Víctor Velázquez con Joel Huiqui tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuál es el palmarés de Víctor Velázquez con Cruz Azul?

Con el campeonato en el Clausura 2026, son cinco los títulos que ha ganado la Máquina desde que Víctor Velázquez es el presidente del club. En el Guardianes 2021, primer torneo completo con el ingeniero al frente, Juan Reynoso logró la Novena y puso fin a los casi 24 años sin título que tenía el club en la Liga MX.

El mismo técnico peruano ganó el Campeón de Campeones, tras vencer 1-2 a León. Mientras que al año siguiente, con Diego Aguirre, Cruz Azul venció en penales a Atlas en la Supercopa de la Liga MX 2022. Fue hasta 2025 que llegó el cuarto campeonato de la Máquina con Velázquez Rangel, con la Copa de Campeones Concacaf que ganó Vicente Sánchez. Con la Décima que ganó Joel Huiqui este semestre en la Liga MX, son cuatro técnicos distintos los que han logrado un título con la Máquina en un periodo de cinco años.

Erik Lira y Víctor Velázquez | MEXSPORT
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