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Futbol

Liga MX regresa al videojuego FC en 2027

Alexis Vega, Armando González, Keylor Navas y Alejandro Zendejas | IMAGO7 / IMAGO7 IMAGO 7 / IMAGO7
René Tovar
René Tovar 11:03 - 10 abril 2026
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La Liga MX vuelve a los videojuegos. La competencia, que se ausentó por cuatro años de la franquicia de EA Sports, finalmente regresará en el FC 27, según confirmaron a Récord fuentes allegadas al acuerdo entre la FMF y la empresa de videojuegos más importante del mundo.

Alexis Gutiérrez, de América, en festejo de gol tras su anotación ante Santos Laguna en el Clausura 2026 | IMAGO7

​En su momento se especuló con la posibilidad de que el torneo pudiera regresar mediante alguna actualización del FC 26; sin embargo, fuentes cercanas a la operación aseguraron a este medio que el certamen estará disponible hasta la siguiente edición del otrora FIFA.

​En la actualidad, la liga de México no aparece de forma integral en ningún videojuego y solamente el América se encuentra en la plataforma eFootball de Konami. No obstante, tras cuatro años de ausencia con EA Sports, todo está pactado para que los gamers puedan volver a disfrutar del simulador más vendido del momento, algo que la afición mexicana pedía con insistencia.

Christian Ebere y Charly Rodríguez, jugadores del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

​Existía la duda sobre si el retorno de la Liga MX se daría a través de una actualización o hasta el FC 27 que se presenta este año. Lo cierto es que Récord está en condiciones de afirmar que ya hay un acuerdo y todo está preparado para la vuelta de todos los equipos mexicanos, superando la etapa donde solo aparecían algunos clubes con Konami, como Chivas, Pumas, Tigres y América.

​Se espera que la Liga MX regrese con licencia completa, lo que incluye a todos los equipos, uniformes actualizados y su integración en los modos más populares, como Ultimate Team y el Modo Carrera. En relación con los derechos de los estadios, aún no se ha revelado información oficial al respecto.

Tigres vs. Juárez | MexSPort

​Dato curioso: Aunque la liga no estuvo presente en los últimos años, los jugadores mexicanos que militan en el extranjero y la Selección Mexicana sí han seguido apareciendo en los títulos de EA Sports, ya que sus derechos se manejan de forma independiente a la liga local.

Kenedy y Víctor Guzmán, jugadores de Pachuca, en festejo de gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7
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