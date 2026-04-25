Santos vs Monterrey: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 17 de la Liga MX?

Santos Laguna recibirá a Monterrey en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el domingo 26 de abril de 2026 a las 17:00 horas. Ambos equipos eliminados, buscaran cerrar de manera decorosa la temporada.

El Santos Laguna llega a este encuentro atravesando un momento complicado tras sufrir tres derrotas consecutivas. Los Guerreros cayeron ante Atlético de San Luis (0:2) el 23 de abril, previamente perdieron contra Atlas (0:1) el 19 de abril y también fueron superados por Pachuca (4:2) el 12 de abril. Su último resultado positivo fue un empate 1:1 frente al América el 5 de abril, mientras que su única victoria reciente la consiguieron ante Puebla (2:1) el 22 de marzo. Por su parte, Monterrey muestra un rendimiento irregular con una victoria reciente ante Puebla (2:1) el 22 de abril, pero antes había sufrido una derrota contra Pachuca (1:3) el 19 de abril. Los Rayados también empataron con Atlas (0:0) el 12 de abril y perdieron frente a Atlético de San Luis (1:2) el 4 de abril y Chivas Rayadas (2:3) el 22 de marzo.

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El historial reciente entre Santos Laguna y Monterrey favorece claramente a los Rayados, quienes han dominado los últimos cinco enfrentamientos con victorias contundentes. En su encuentro más reciente, disputado el 28 de septiembre de 2025 por la Liga MX, Monterrey se impuso por 1:0 como local. Anteriormente, el 3 de marzo de 2025, los Rayados también vencieron a Santos por un contundente 4:2. La superioridad de Monterrey se ha mantenido constante, con victorias por 2:0 en dos ocasiones consecutivas cuando visitaron a Santos Laguna (15 de septiembre de 2024 y 22 de enero de 2024), y una goleada por 3:0 como local el 9 de noviembre de 2023. Este dominio absoluto de cinco victorias consecutivas sin conceder ningún empate demuestra la clara superioridad de Monterrey en los enfrentamientos directos recientes.

Lucas Di Yorio se presenta como la principal figura ofensiva de Santos Laguna para este encuentro. El delantero ha mostrado capacidad goleadora en momentos clave para los Guerreros, siendo fundamental en los escasos resultados positivos que ha conseguido el equipo en las últimas jornadas. Su movilidad en el frente de ataque y su capacidad para definir en el área rival serán cruciales para que Santos pueda romper su mala racha y la hegemonía de Monterrey en los enfrentamientos directos. Por parte de los Rayados, una de las plantillas más caras de la Liga MX tiene en estos momentos como elemento más peligros a Durdevic, sin embargo, su primera temporada en La Pandilla le ha resultado complicada.

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