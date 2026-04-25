La memoria del Bi: Grupo Orlegi y su pasó por Atlas

La Liga MX cuenta con un misticismo sin igual, en el que los fantasmas y los mitos convergen con la realidad y actualidad. El Atlas siempre ha sido un equipo ligado al sufrimiento, sin embargo, después de la compra de Grupo Orlegi a Grupo Salinas en 2019, el conjunto Rojinegro vivió una de sus épocas más gloriosas.

Ahora, después de siete años de administración, la empresa precedida por Alejandro Irarragorri anunció la venta de los Zorros a Grupo Prodi, propiedad de José Miguel Bejos. Sin embargo, dicha gestión ha sido una de las más -o la más- gloriosas en la historia del club de Jalisco.

Diego Cocca y Alejandro Irarragorri en celebración del bicampeonato de Atlas en 2022 | IMAGO7

La memoria del Bi

El comienzo de la gestión de Grupo Orlegi con Atlas no fue fácil, pues en 2020 fue el equipo beneficiado por la abolición del ascenso y descenso. Con la eliminación de dicho formato por la desafiliación de Veracruz, en el Apertura 2019, los Rojinegros terminaron en el último lugar de la porcentual.

Sin embargo, después de una pandemia, el conjunto de los Rojinegros tuvo una cita con el destino, porque nadie se quería morir sin ver Campeón al Atlas. El equipo de Diego Cocca marcó un hito en el Apertura 2021 y Clausura 2022, en el que consiguieron un Bicampeonato y romper una sequía de 70 años sin un título de liga.

Además del par de títulos de Liga MX, los jaliscienses también lograron un Campeón de Campeones y su primera participación en la Liga de Campeones de la Concacaf. Además, se clasificaron cinco veces a la Fase Final del certamen (seis si logran la Liguilla en el Clausura 2026).

Atlas Bicampeón | IMAGO7

No todo fue el equipo varonil

Pese a que en el balompié nacional los ojos siempre están postrados en los equipos varoniles de Primera División, la institución rojinegra tuvo varios momentos agradables en todas sus ramas. En la Liga MX Femenil, el Atlas consiguió clasificar a Liguilla en siete ocasiones; en dos de ellas logró las Semifinales.

Las Fuerza Básicas también fueron una parte angular en el equipo de los Zorros, pues consiguieron varios títulos y subcampeonatos. Las categorías que lograron alzar los trofeos fueron: Sub 18, Sub 16, Sub 15 y Sub 13.

De la misma forma, entre Selección Mayor y Menores de México, aportaron hasta el momento 616 convocatorias. Por si fuera poco, también tuvieron a varios jugadores que marcaron un hito, como el caso de Julián Quiñones.