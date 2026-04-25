Atlas sufre percance previo a su partido ante América

Momento dramático se vivió en la salida del Atlas con rumbo a la Ciudad de México para enfrentar a las Águilas del América en la Jornada 17 del Clausura 2026; el equipo rojinegro tuvo que retrasar su vuelo por motivos ajenos.

De acuerdo a Manu Villaseñor el conjunto tapatío se vio afectado por las manifestaciones de taxistas en carretera a Chapal, por lo que el vuelo tuvo que ser más tarde de lo previsto con destino a la capital de la República Mexicana.

Jugadores del Atlas l X:@ManuelVils

Atlas con la misión de vencer al América

Atlas se mete al Estadio Banorte con aspiraciones rumbo a la Liguilla, cuando enfrente al América el fin de semana. Ante esto el director técnico, Diego Cocca, aseguró que el equipo afrontará el compromiso con seriedad, reconociendo la exigencia que representa el rival.

El estratega rojinegro destacó el momento que atraviesan las Águilas, así como la capacidad de sus jugadores para aparecer en instancias importantes: "Hicieron un gran partido contra León, incluso marcaron un golazo y tuvieron largos lapsos de posesión. Sin embargo, los equipos y los jugadores se miden en estos momentos. América es América, y ahora es cuando hay que aparecer."

Diego Cocca como DT del Atlas l IMAGO7

"Al final, lo más importante siempre es lo más reciente. Equipos como América están acostumbrados a disputar este tipo de partidos y cuentan con jugadores de jerarquía que, cuando más se necesitan, terminan definiéndolos. Vamos con muchísimo respeto, pero también con la ilusión de hacer un gran partido, señaló Cocca.

¿Ha recuperado identidad el Atlas?

Diego Cocca también resaltó el crecimiento que ha tenido su equipo durante el torneo: “El equipo ha evolucionado muchísimo, juega en conjunto y deja todo en la cancha. A veces alcanza y a veces no. Incluso, tras el partido contra Tigres, parecía que estábamos molestos en el vestidor por no haber podido ganar.”

“Desde la pretemporada, cuando planificamos el semestre, buscábamos justamente esto, y hoy podemos decir que lo estamos logrando: estar desde el inicio en la liguilla y competir de lleno. No queríamos llegar a estas instancias dependiendo de otros resultados o sufriendo para clasificar.”, mencionó.

Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT