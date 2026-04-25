Caso Edith Guadalupe: familiares descartan fabricación de culpable y confían en la Fiscalía

La familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar se pronunció sobre el caso de feminicidio que investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en el que Juan Jesús “N” fue detenido y vinculado a proceso. En conferencia, los familiares señalaron que mantienen confianza en las autoridades y en el desarrollo de la investigación, mientras el proceso judicial continúa en curso.

Durante una conferencia, Alma Valdés, tía de la víctima, aseguró que existen “pruebas contundentes y fehacientes” que vinculan al detenido con el feminicidio.

El caso ocurre a una semana de que la joven de 21 años fuera encontrada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, luego de acudir a una supuesta entrevista de trabajo.

Edith Guadalupe desapareció el pasado 15 de abril. / Especial

¿Por qué la familia confía en la Fiscalía?

Los familiares señalaron que la carpeta de investigación cuenta con elementos sólidos y que el proceso se ha llevado con apego a la ley. “Existen pruebas contundentes y fehacientes de su participación”, afirmó Alma Valdés.

Además, indicaron que en las indagatorias participan expertos independientes, lo que —aseguran— descarta la posibilidad de que se esté fabricando un culpable.

El detenido, Juan Jesús “N”, de 24 años, trabajaba como vigilante en el inmueble donde ocurrió el crimen y actualmente permanece en el Reclusorio Norte, tras ser vinculado a proceso.

Juan Jesús “N” permanece vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe. / FGJCDMX

Contexto del feminicidio de Edith Guadalupe

La joven fue vista por última vez el 15 de abril de 2026, cuando salió de su casa rumbo a una supuesta oferta laboral.

Posteriormente, su cuerpo fue localizado en el mismo edificio al que acudió, lo que desató protestas y exigencias de justicia por parte de familiares y colectivos.

De acuerdo con la Fiscalía, el agresor habría utilizado un desarmador para atacar a la víctima, provocándole la muerte.

El feminicidio de Edith Guadalupe sigue bajo análisis de autoridades en la CDMX. / RS

Familia denuncia omisiones en las primeras horas

Aunque ahora respaldan la investigación, los familiares señalaron que en las primeras horas tras la desaparición hubo omisiones graves por parte de autoridades, lo que generó retrasos en la búsqueda.