Caso Edith Guadalupe: cae presunto responsable; era vigilante del edificio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue localizada sin vida el 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la autoridad, el detenido identificado como Juan Jesús "N" se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición.

La institución señaló que, según los actos de investigación, el sujeto presuntamente “habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido”:

Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús "N" golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida, posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena, explicó la fiscal general, Bertha Alcalde.

Edith Guadalupe fue encontrada sin vida en la madrugada del 17 de abril de 2026. / RS

¿Qué se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe?

Las indagatorias indican que Edith Guadalupe fue vista por última vez cuando acudió a una supuesta entrevista de trabajo. Tras seguir su ruta, se confirmó que ingresó a un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde posteriormente fue encontrada sin vida.

Entre los datos de prueba recabados por la Fiscalía se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Edith Guadalupe llegó a un edificio para una entrevista de trabajo, pero nunca salió del lugar / RS

Presentarán al detenido ante un juez

La Fiscalía capitalina informó que el hombre será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica.

“La Fiscalía CDMX continúa con la investigación para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia”, indicó la institución en su tarjeta informativa.

Asimismo, recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido será considerado inocente hasta que exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Edith Guadalupe desapareció el pasado 15 de abril y de inmediato sus familiares comenzaron con su búsqueda. / Especial

El caso que generó indignación

El feminicidio de Edith Guadalupe ha generado indignación pública debido a las circunstancias en las que ocurrió, luego de que la joven acudiera a una supuesta oferta de trabajo.

El caso también ha abierto nuevas líneas de investigación y mantiene la atención sobre la actuación de las autoridades y la necesidad de esclarecer completamente lo ocurrido.