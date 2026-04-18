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Contra

¿Qué pasó en el caso de Edith Guadalupe? Feminicidio desata reclamos contra Fiscalía CDMX

Edith Guadalupe desapareció el pasado 15 de abril y de inmediato sus familiares comenzaron con su búsqueda. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:00 - 17 abril 2026
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Familiares denunciaron retrasos y presuntas irregularidades durante la búsqueda

La muerte de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años que desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en la Ciudad de México, ha generado una fuerte ola de críticas contra la Fiscalía capitalina.

Mientras la institución confirmó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, familiares y usuarios en redes sociales han señalado presuntas omisiones durante las primeras horas de búsqueda.

Edith Guadalupe fue encontrada sin vida en la madrugada del 17 de abril de 2026. / RS

¿Por qué critican a la Fiscalía CDMX en el caso Edith Guadalupe?

La inconformidad surgió luego de que familiares aseguraran que ellos mismos realizaron parte importante de la búsqueda. Incluso denunciaron falta de información oportuna y posibles irregularidades en la atención inicial del caso.

De acuerdo con los señalamientos, la reacción institucional no fue inmediata pese a que la desaparición se reportó desde un inicio, lo que encendió la indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la actuación de las autoridades.

También se han difundido testimonios que apuntan a que la familia habría recibido indicaciones sobre dónde buscar, sin que estas fueran atendidas con rapidez por las autoridades.

La familia de Edith Guadalupe bloqueó una avenida para que las autoridades les hicieran caso por la desaparición. / RS

Hallazgo y postura oficial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, tras labores de investigación y seguimiento, la joven fue localizada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

La dependencia señaló que se activaron trabajos periciales desde la madrugada del viernes, además de reconstruir la ruta de la víctima mediante sistemas de videovigilancia.

En respuesta a las críticas, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde reconoció que cualquier conducta indebida de servidores públicos es “inaceptable” y anunció una revisión interna. También advirtió que habrá consecuencias administrativas o penales si se detectan irregularidades.

Redes sociales amplifican la exigencia de justicia

El caso provocó una fuerte reacción en redes, donde usuarios exigieron justicia y señalaron la necesidad de mejorar los protocolos de atención en casos de desaparición.

Las críticas se centraron en la rapidez de respuesta de las autoridades y en la importancia de actuar desde las primeras horas, consideradas clave en este tipo de investigaciones.

Edith Guadalupe llegó a un edificio para una entrevista de trabajo, pero nunca salió del lugar / RS
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