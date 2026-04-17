Caso Edith Guadalupe: entró a un edificio a pedir trabajo, no salió y hoy fue encontrada muerta

El caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar ha generado indignación y dolor, luego de que la joven de 21 años fuera localizada sin vida dentro de un edificio al que acudió tras ser citada para una supuesta oportunidad laboral. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por parte de su familia terminó en tragedia la madrugada del 17 de abril, cuando autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en el sótano de un inmueble.

Edith salió de su domicilio el pasado 15 de abril en la alcaldía Iztapalapa con la intención de acudir a una cita de trabajo; sin embargo, nunca regresó. Desde ese momento, sus familiares iniciaron su propia búsqueda, difundieron la ficha correspondiente y solicitaron apoyo a las autoridades, aunque, según denunciaron, la respuesta institucional fue lenta e insuficiente.

Edith Guadalupe desapareció el pasado 15 de abril y de inmediato sus familiares comenzaron con su búsqueda / Especial

La búsqueda que llevó al hallazgo

Ante la falta de avances, los parientes decidieron investigar por su cuenta. Acudieron al edificio ubicado en Avenida Revolución 829, casi esquina con Rubens, donde Edith había sido citada, pero denunciaron que en un inicio se les negó el acceso a las cámaras de seguridad para verificar si la joven había salido del lugar.

En medio de la desesperación, familiares —entre ellos su madre, hermanos y otros allegados— bloquearon Eje 6 Sur y Avenida Santa María como medida de presión para exigir su localización con vida.

La familia de Edith Guadalupe bloqueó una avenida para que las autoridades les hicieran caso por la desaparición / Redes Sociales

“En el Ministerio público les dijeron que esperaran 72 horas y que tal vez se había ido con amigas o un novio. Nosotros hicimos toda la investigación, fue gracias a nosotros, Fiscalía no hizo nada, que sacáramos escritos y ese mismo día les entregamos todo”, dijo María Elena, su sobrina a Nmás.

El seguimiento realizado por la familia, apoyado en cámaras particulares y el sistema C5, permitió reconstruir la ruta de Edith. Así se confirmó que la joven ingresó al edificio tras llegar en un mototaxi de aplicación, pero nunca se registró su salida.

La familia, enfurecida, le reclamó a la Fiscalía que ellos tuvieron que hacer su trabajo para dar con el cuerpo / Redes Sociales

El lugar donde ocurrió todo

El inmueble, identificado como Torre Murano, se ubica en la alcaldía Benito Juárez y, de acuerdo con versiones recabadas, se trata de un conjunto habitacional y no de oficinas, lo que ha incrementado las dudas sobre las circunstancias en las que Edith fue citada en ese lugar.

Un vendedor de departamentos señaló que el complejo está conformado por viviendas, lo que hace aún más extraño el hallazgo de la joven en ese sitio, pues no se trata de un espacio destinado a actividades laborales.

La Fiscalía CDMX confirmó el hallazgo de un cuerpo dentro de una bolsa dentro de un edificio / Redes Sociales

Fiscalía confirma el hallazgo

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que, tras la denuncia por desaparición, se activaron los protocolos correspondientes a través de la Fiscalía especializada en búsqueda de personas, con apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia del C5.

Como parte de las diligencias, se logró establecer la última ruta de la víctima, lo que llevó a las autoridades a realizar una inspección ministerial en el inmueble durante la madrugada del 17 de abril. Fue alrededor de las 5:30 horas cuando peritos localizaron el cuerpo y comenzaron el procesamiento del lugar.

La dependencia informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Edith Guadalupe llegó a un edificio para una entrevista de trabajo, pero nunca salió del lugar / Redes Sociales

Un caso que indigna

El caso de Edith Guadalupe ha generado una fuerte reacción social no solo por la violencia del hecho, sino también por los señalamientos de omisión y falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades en las primeras horas de la desaparición.