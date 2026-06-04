AMLO acusa embestida de EU contra México, defiende a Sheinbaum y se lanza contra Trump

Después de varios meses alejado de la vida pública, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció desde su rancho en Chiapas para expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzar un mensaje directo al mandatario estadounidense Donald Trump, a quien pidió rectificar el rumbo de su relación con México.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que observa una ofensiva política proveniente de Estados Unidos contra el actual gobierno mexicano, situación que, afirmó, tiene más relación con intereses electorales que con temas de seguridad, migración o combate al narcotráfico.

AMLO escribió una carta donde manifiesta su apoyo a la presidenta Sheinbaum / Especial

AMLO acusa intereses políticos detrás de los ataques

En su mensaje, López Obrador sostuvo que las críticas y presiones provenientes de algunos sectores del gobierno estadounidense no responden a un interés genuino por resolver problemas como el consumo de drogas o la migración irregular, sino a una estrategia política con objetivos electorales.

"No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo".

El exjefe del Ejecutivo consideró que ciertos funcionarios estadounidenses buscan influir en la política nacional con el propósito de debilitar a Morena y fortalecer a los sectores opositores.

"Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas".

El expresidente indica que Trump cambió por querer ganar las elecciones de este año / FB: @whitehouse

Recuerda su relación con Trump

Uno de los puntos centrales de la carta fue la comparación entre el Donald Trump con el que convivió durante su administración y el actual mandatario estadounidense. López Obrador afirmó que durante su sexenio logró construir una relación basada en el diálogo y el respeto mutuo, pese a las diferencias que surgieron en temas sensibles como la migración y el comercio bilateral.

"Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté".

El exmandatario recordó episodios clave de esa relación, como la negociación para evitar la imposición de aranceles, la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cooperación durante la pandemia de COVID-19 y diversos acuerdos en materia de seguridad.

López Obrador no entiende el cambio de actitud del mandatario de EU y de los ataques a México / Especial

El caso Cienfuegos y el tema del narcoterrorismo

AMLO también evocó uno de los episodios más delicados de su gobierno: la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos. Según explicó, Trump permitió que México revisara las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses, lo que derivó en que el caso fuera trasladado a territorio nacional.

Asimismo, recordó una conversación con el presidente republicano respecto a la posibilidad de catalogar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas.

"Más aun, en una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas; le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido".

López Obrador aseguró que la actual postura de Washington sobre el tema podría derivar en violaciones a los derechos humanos y acciones extraterritoriales contra personas señaladas sin una sentencia judicial.

Señalan a Donald Trump de estar mal aconsejado por sus asesores políticos / FB: @whitehouse

Elogia a Claudia Sheinbaum

Durante el documento, el expresidente también dedicó varios párrafos a defender la actuación de Claudia Sheinbaum frente a la presión internacional y destacó su desempeño al frente del país.

"No creo en lo primero; es decir, en el cambio de circunstancias, porque en el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo".

Para López Obrador, la mandataria ha mantenido una relación institucional con Estados Unidos y no existen razones objetivas para justificar el endurecimiento de las críticas provenientes de algunos sectores políticos estadounidenses.

AMLO pide que regrese el Trump que conoció cuando él era presidente / Especial

“Que regrese el otro Trump”

Hacia el final de su carta, el exmandatario atribuyó el cambio de postura del presidente estadounidense a la influencia de asesores y consejeros que, según él, han impulsado decisiones equivocadas.

"Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".

Por ello, expresó su deseo de que Trump recupere la actitud que mostró durante su primer mandato y vuelva a privilegiar el diálogo directo: "Por lo mismo, no descarto –y deseo– que el presidente Trump rectifique".