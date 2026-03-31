Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Localizan con vida a Carmiña Castro, influencer desaparecida en Culiacán

La joven emprendedora fue privada de la libertad en su negocio de repostería “Rosa Dely”./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:11 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La creadora de contenido y repostera fue hallada sana en menos de 48 horas tras ser privada de la libertad en su negocio en Sinaloa

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y emprendedora en repostería, fue localizada con vida este martes 31 de marzo en Culiacán, Sinaloa, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que la joven fue encontrada en el sector oriente de la capital y se encuentra en buen estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias en las que ocurrió su liberación ni si hay personas detenidas por el caso.

El caso ocurrió mientras la creadora de contenido se encontraba con uno de sus hijos./ RS

¿Cómo ocurrió la desaparición de Carmiña Castro?

De acuerdo con los reportes, la desaparición ocurrió en su negocio de repostería “Rosa Dely”, ubicado en el bulevar Ronaldo Arjona Amabilis. En ese momento, la joven se encontraba acompañada de uno de sus hijos cuando fue interceptada por sujetos armados.

Según testimonios cercanos, los agresores fingieron ser clientes antes de amenazarla con armas y obligarla a subir a un vehículo. Durante el hecho, el menor también fue encañonado, lo que provocó que la víctima suplicara por su seguridad antes de ser llevada por la fuerza.

El caso fue difundido por colectivos de búsqueda, quienes solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, lo que contribuyó a visibilizar rápidamente la situación en redes sociales.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que Carmiña Castro fue hallada en buen estado de salud./ FGE

¿Quién es Carmiña Castro y por qué su caso generó impacto?

Carmiña Castro, de 29 años, es conocida en Culiacán por su negocio de repostería “Rosa Dely”, donde ofrece productos como pasteles, cupcakes y postres personalizados. Su crecimiento se dio principalmente a través de redes sociales, donde compartía recetas y contenido sobre su emprendimiento.

Además de su actividad comercial, también ha impulsado el autoempleo mediante la impartición de cursos y la difusión de contenido educativo en plataformas digitales, lo que le permitió formar una comunidad de seguidores interesados en la repostería.

Personas cercanas han señalado que no tenía antecedentes de amenazas ni vínculos con actividades ilícitas, por lo que su desaparición generó preocupación entre su entorno y seguidores.

El caso ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa, donde se han registrado diversos episodios de privación ilegal de la libertad en los últimos meses, incluidos casos que han involucrado a creadores de contenido.

Carmiña Castro es conocida por su emprendimiento de repostería y contenido en redes sociales./ RS
Últimos videos
Lo Último
14:26 Del estadio al celular: así se vivirá el Mundial 2026 en TikTok
14:24 Sebastián Rulli defiende las telenovelas mexicanas ante el auge de los K-dramas con "Mi rival"
14:24 ¡Ya nos volvimos a ilusionar! Gilberto Mora está de vuelta y apunta con todo al Mundial 2026
14:09 ¡Mexicanos ponen el mal ejemplo! Aficionados del Congo se aprenden ‘Grito Prohibido' previo a duelo ante Jamaica
14:02 Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cayó ante Panamá en partido de preparación
13:36 ¿Qué es el síndrome de la persona rígida? enfermedad de Céline Dion que la obligó a pausar su carrera
13:25 Alfredo Adame revela cuánto ganó por pelear con Carlos Trejo: “Si le ofrecían 50 mil, los agarra”
13:11 ¡MAL EJEMPLO! en el Akron le enseñan a Congo el 'Grito Prohibido'
13:08 Ley Seca en Semana Santa: Colonias donde estará prohibida la venta de alcohol
13:02 Semana Santa 2026: películas para entender la historia de Jesús desde el cine
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Del estadio al celular: así se vivirá el Mundial 2026 en TikTok
Contra
31/03/2026
Del estadio al celular: así se vivirá el Mundial 2026 en TikTok
Sebastián Rulli defiende las telenovelas mexicanas ante el auge de los K-dramas con "Mi rival"
Contra
31/03/2026
Sebastián Rulli defiende las telenovelas mexicanas ante el auge de los K-dramas con "Mi rival"
¡Ya nos volvimos a ilusionar! Gilberto Mora está de vuelta y apunta con todo al Mundial 2026
Futbol
31/03/2026
¡Ya nos volvimos a ilusionar! Gilberto Mora está de vuelta y apunta con todo al Mundial 2026
¡Mexicanos ponen el mal ejemplo! Aficionados del Congo se aprenden ‘Grito Prohibido' previo a duelo ante Jamaica
Futbol
31/03/2026
¡Mexicanos ponen el mal ejemplo! Aficionados del Congo se aprenden ‘Grito Prohibido' previo a duelo ante Jamaica
Adalberto Carrasquilla en el partido amistoso de Sudáfrica contra Panamá | AFP
Futbol
31/03/2026
Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cayó ante Panamá en partido de preparación
¿Qué es el síndrome de la persona rígida? enfermedad de Céline Dion que la obligó a pausar su carrera
Contra
31/03/2026
¿Qué es el síndrome de la persona rígida? enfermedad de Céline Dion que la obligó a pausar su carrera