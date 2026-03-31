Localizan con vida a Carmiña Castro, influencer desaparecida en Culiacán

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y emprendedora en repostería, fue localizada con vida este martes 31 de marzo en Culiacán, Sinaloa, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que la joven fue encontrada en el sector oriente de la capital y se encuentra en buen estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias en las que ocurrió su liberación ni si hay personas detenidas por el caso.

El caso ocurrió mientras la creadora de contenido se encontraba con uno de sus hijos./ RS

¿Cómo ocurrió la desaparición de Carmiña Castro?

De acuerdo con los reportes, la desaparición ocurrió en su negocio de repostería “Rosa Dely”, ubicado en el bulevar Ronaldo Arjona Amabilis. En ese momento, la joven se encontraba acompañada de uno de sus hijos cuando fue interceptada por sujetos armados.

Según testimonios cercanos, los agresores fingieron ser clientes antes de amenazarla con armas y obligarla a subir a un vehículo. Durante el hecho, el menor también fue encañonado, lo que provocó que la víctima suplicara por su seguridad antes de ser llevada por la fuerza.

El caso fue difundido por colectivos de búsqueda, quienes solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, lo que contribuyó a visibilizar rápidamente la situación en redes sociales.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que Carmiña Castro fue hallada en buen estado de salud./ FGE

¿Quién es Carmiña Castro y por qué su caso generó impacto?

Carmiña Castro, de 29 años, es conocida en Culiacán por su negocio de repostería “Rosa Dely”, donde ofrece productos como pasteles, cupcakes y postres personalizados. Su crecimiento se dio principalmente a través de redes sociales, donde compartía recetas y contenido sobre su emprendimiento.

Además de su actividad comercial, también ha impulsado el autoempleo mediante la impartición de cursos y la difusión de contenido educativo en plataformas digitales, lo que le permitió formar una comunidad de seguidores interesados en la repostería.

Personas cercanas han señalado que no tenía antecedentes de amenazas ni vínculos con actividades ilícitas, por lo que su desaparición generó preocupación entre su entorno y seguidores.

El caso ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa, donde se han registrado diversos episodios de privación ilegal de la libertad en los últimos meses, incluidos casos que han involucrado a creadores de contenido.