Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están

Con el calor encima y las vacaciones de Semana Santa en marcha, la Ciudad de México apuesta por una opción que combina descanso, diversión y ahorro: albercas públicas gratuitas.

Autoridades capitalinas y alcaldías han habilitado distintos espacios para que familias, jóvenes y visitantes puedan disfrutar sin salir de la ciudad, en una iniciativa que busca fomentar la convivencia y el acceso a actividades recreativas.

Serán de acceso gratuito. / iStock

¿Dónde hay albercas gratis en la CDMX para Semana Santa?

Una de las principales opciones se concentra en la alcaldìa Cuauhtémoc, donde se habilitarán cinco deportivos con acceso totalmente gratuito.

Deportivo 5 de Mayo, en Tlatelolco

Deportivo Antonio Caso, en la colonia Morelos

Deportivo Guelatao, en el Centro

Deportivo Morelos, en Peralvillo

Deportivo Cuauhtémoc, en Buenavista Estas albercas estarán disponibles del 2 al 5 de abril, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, como parte de una estrategia local para ofrecer alternativas accesibles durante el periodo vacacional.

Disfruta de las albercas esta Semana Santa 2026. / iStock

Reglas básicas para entrar a las albercas gratuitas

Para garantizar la seguridad y el orde, autoridades han establecido algunas condiciones de acceso:

Uso obligatorio de traje de baño

Llevar toalla y gorra

Menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite ingresar con alimentos, mascotas ni envases de vidrio

Sigue las recomendaciones. / iStock

Estas medidas buscan que la experiencia sea segura y accesible para todos los asistentes.