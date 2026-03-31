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Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
Con el calor encima y las vacaciones de Semana Santa en marcha, la Ciudad de México apuesta por una opción que combina descanso, diversión y ahorro: albercas públicas gratuitas.
Autoridades capitalinas y alcaldías han habilitado distintos espacios para que familias, jóvenes y visitantes puedan disfrutar sin salir de la ciudad, en una iniciativa que busca fomentar la convivencia y el acceso a actividades recreativas.
¿Dónde hay albercas gratis en la CDMX para Semana Santa?
Una de las principales opciones se concentra en la alcaldìa Cuauhtémoc, donde se habilitarán cinco deportivos con acceso totalmente gratuito.
Deportivo 5 de Mayo, en Tlatelolco
Deportivo Antonio Caso, en la colonia Morelos
Deportivo Guelatao, en el Centro
Deportivo Morelos, en Peralvillo
Deportivo Cuauhtémoc, en Buenavista
Estas albercas estarán disponibles del 2 al 5 de abril, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, como parte de una estrategia local para ofrecer alternativas accesibles durante el periodo vacacional.
Reglas básicas para entrar a las albercas gratuitas
Para garantizar la seguridad y el orde, autoridades han establecido algunas condiciones de acceso:
Uso obligatorio de traje de baño
Llevar toalla y gorra
Menores deben ir acompañados de un adulto
No se permite ingresar con alimentos, mascotas ni envases de vidrio
Estas medidas buscan que la experiencia sea segura y accesible para todos los asistentes.