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Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están

Familias podrán disfrutar de las albercas gratuitas habilitadas en CDMX. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:38 - 31 marzo 2026
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Disfrutar de Semana Santa no tiene por qué salirte tan caro, o, en el peor de los casos, limitarte a pasar un buen rato.

Con el calor encima y las vacaciones de Semana Santa en marcha, la Ciudad de México apuesta por una opción que combina descanso, diversión y ahorro: albercas públicas gratuitas.

Autoridades capitalinas y alcaldías han habilitado distintos espacios para que familias, jóvenes y visitantes puedan disfrutar sin salir de la ciudad, en una iniciativa que busca fomentar la convivencia y el acceso a actividades recreativas.

Serán de acceso gratuito. / iStock

¿Dónde hay albercas gratis en la CDMX para Semana Santa?

Una de las principales opciones se concentra en la alcaldìa Cuauhtémoc, donde se habilitarán cinco deportivos con acceso totalmente gratuito.

  • Deportivo 5 de Mayo, en Tlatelolco

  • Deportivo Antonio Caso, en la colonia Morelos

  • Deportivo Guelatao, en el Centro

  • Deportivo Morelos, en Peralvillo

  • Deportivo Cuauhtémoc, en Buenavista

Estas albercas estarán disponibles del 2 al 5 de abril, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, como parte de una estrategia local para ofrecer alternativas accesibles durante el periodo vacacional.

Disfruta de las albercas esta Semana Santa 2026. / iStock

Reglas básicas para entrar a las albercas gratuitas

Para garantizar la seguridad y el orde, autoridades han establecido algunas condiciones de acceso:

  • Uso obligatorio de traje de baño

  • Llevar toalla y gorra

  • Menores deben ir acompañados de un adulto

  • No se permite ingresar con alimentos, mascotas ni envases de vidrio

Sigue las recomendaciones. / iStock

Estas medidas buscan que la experiencia sea segura y accesible para todos los asistentes.

Las albercas públicas en deportivos de la alcaldía Cuauhtémoc ofrecen acceso sin costo del 2 al 5 de abril. / iStock
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