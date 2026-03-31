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Qué autos verifican en abril 2026 calendario CDMX y Edomex completo

No cumplir con el trámite puede generar multas y restricciones de circulación./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:26 - 30 marzo 2026
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Conoce qué vehículos deben verificar en abril, el costo actualizado y los requisitos para cumplir con el trámite sin multas

La verificación vehicular es un trámite obligatorio para los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México, el cual debe realizarse dos veces al año para garantizar que los vehículos cumplan con las normas ambientales.

Este proceso es fundamental para poder circular sin restricciones y evitar sanciones económicas, por lo que las autoridades establecen un calendario semestral que organiza a los vehículos según el color del engomado y el último dígito de la placa.

Durante abril de 2026, ciertos automovilistas deberán cumplir con este requisito conforme al programa establecido por la Sedema, el cual busca evitar saturación en los verificentros.

El costo aproximado en 2026 es de 659 pesos por verificación./ Pixabay

¿Qué autos deben verificar en abril 2026?

Para este periodo, los vehículos que deberán realizar la verificación son aquellos con engomado rojo, es decir, placas con terminación 3 y 4, así como los de engomado verde, con terminación 1 y 2.

El cumplimiento en tiempo es clave para evitar multas, ya que no realizar la verificación dentro del periodo correspondiente puede generar sanciones y limitar la circulación del vehículo.

Además, el costo de este trámite en la capital se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2026 es de 117.31 pesos. Esto da como resultado un pago aproximado de 659 pesos por verificación.

El vehículo debe estar en buen estado mecánico para aprobar la prueba./ RS

¿Cómo hacer la verificación en CDMX y Edomex?

Para realizar el trámite en la CDMX, es necesario agendar una cita en línea, reunir documentos como identificación oficial, tarjeta de circulación y comprobante de verificación anterior, y acudir al verificentro al menos 15 minutos antes.

En el caso del Estado de México, también se debe registrar una cita proporcionando datos del vehículo como placas, número de serie y modelo, además de seleccionar el centro de verificación y la fecha disponible.

Las autoridades recomiendan que el vehículo se encuentre en buen estado mecánico y que el motor esté a temperatura adecuada antes de la revisión, ya que esto influye en los resultados de emisiones.

Cabe destacar que prácticamente todos los vehículos deben cumplir con este procedimiento, ya que forma parte de las medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la región.

Es necesario agendar cita previa para acudir al verificentro./ Pixabay
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