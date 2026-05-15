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Futbol

América Femenil y sus grandes remontadas en la historia

América Femenil disfrutando de la victoria en Cuartos de Final | Imago7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:00 - 15 mayo 2026
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Con el resultado a favor de las regias en la Final de Ida, América Femenil necesita una remontada en el Estadio Ciudad de los Deportes si quieren conseguir la 3ra

Al enfrentarse en la Final de Ida ante las Rayadas, las azulcremas despiertan la incertidumbre de su afición por el resultado que podría costarles ese 1-0 en contra para la Final de Vuelta, además de su racha de 5 subcampeonatos en la Liga MX Femenil.

América también cuenta con un historial de remontadas, en donde se han recuperado de maneras inimaginables, mostrando la determinación y el poder que pueden llegar a tener en la cancha, la duda para el domingo en la Final de Vuelta es: ¿Qué versión nos mostrarán las Águilas en su casa?

Isa Haas con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Isa Haas con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Las mejores salvadas azulcremas

  • Pumas vs América Apertura 2025: En un Clásico Capitalino, las auriazules buscaban quitarle el invicto a las de Coapa, llevando un marcador 2-1 a favor de Pumas, pero las Águilas reaccionaron a tiempo y le dieron la vuelta al partido, con goles de Scarlett Camberos e Irene Guerrero, las azulcremas lograron cerrar la victoria con un 3-2.

  • Rayadas vs América Apertura 2025: Tras un empate 1-1 en la ida, América llego al territorio de las regias con la potencia y efectividad que necesitaban para no ser eliminadas, pues en todo el encuentro lograron mantener la ventaja y cerraron su pase con un marcador de 5-0 en el partido de vuelta, a pesar de que sufrieran una expulsión temprana.

  • Tigres vs América Apertura 2018: Está final dio inicio a la era de las Águilas como verdaderas contendientes de la Liga MX Femenil, pues gracias a este triunfo consiguieron su primer titulo. Después del empate 1-1 en la ida y el 2-2 en la vuelta, las del América consiguieron ganarle a las Amazonas en tanda de penales, demostrando su concentración y habilidad para resolver en momentos críticos y bajo presión.

Jugadoras de América en celebración en el partido contra Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración en el partido contra Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Las Águilas se encuentran a tan solo unos días de cerrar su destino en el Clausura 2026, tras terminar el torneo como líder de la Liga MX Femenil, tienen la obligación de demostrar su potencial en la Final de Vuelta y provocar una remontada en casa para llevarse el tan esperado campeonato.

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