América Femenil y sus grandes remontadas en la historia

Al enfrentarse en la Final de Ida ante las Rayadas, las azulcremas despiertan la incertidumbre de su afición por el resultado que podría costarles ese 1-0 en contra para la Final de Vuelta, además de su racha de 5 subcampeonatos en la Liga MX Femenil.

América también cuenta con un historial de remontadas, en donde se han recuperado de maneras inimaginables, mostrando la determinación y el poder que pueden llegar a tener en la cancha, la duda para el domingo en la Final de Vuelta es: ¿Qué versión nos mostrarán las Águilas en su casa?

Isa Haas con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Las mejores salvadas azulcremas

Pumas vs América Apertura 2025: En un Clásico Capitalino , las auriazules buscaban quitarle el invicto a las de Coapa, llevando un marcador 2-1 a favor de Pumas , pero las Águilas reaccionaron a tiempo y le dieron la vuelta al partido, con goles de Scarlett Camberos e Irene Guerrero , las azulcremas lograron cerrar la victoria con un 3-2 .

Rayadas vs América Apertura 2025 : Tras un empate 1-1 en la ida, América llego al territorio de las regias con la potencia y efectividad que necesitaban para no ser eliminadas, pues en todo el encuentro lograron mantener la ventaja y cerraron su pase con un marcador de 5-0 en el partido de vuelta, a pesar de que sufrieran una expulsión temprana.

Tigres vs América Apertura 2018: Está final dio inicio a la era de las Águilas como verdaderas contendientes de la Liga MX Femenil, pues gracias a este triunfo consiguieron su primer titulo. Después del empate 1-1 en la ida y el 2-2 en la vuelta, las del América consiguieron ganarle a las Amazonas en tanda de penales, demostrando su concentración y habilidad para resolver en momentos críticos y bajo presión.

Jugadoras de América en celebración en el partido contra Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7