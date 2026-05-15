Abandonan a bebé en taxi de aplicación en Ecatepec; hombre huyó en motocicleta

Un bebé de aproximadamente seis meses de edad fue abandonado dentro de un taxi de aplicación en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que el hombre que viajaba con él huyó a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte de autoridades municipales, el conductor de la unidad pidió apoyo a policías tras darse cuenta de que el sujeto había escapado y dejó al menor en el asiento trasero del vehículo.

Elementos de la policía municipal auxiliaron al bebé abandonado dentro de un taxi de aplicación en Ecatepec. / RS

¿Cómo ocurrió el abandono del bebé en Ecatepec?

Según el relato del chofer de aplicación, el pasajero abordó el vehículo en la colonia Luis Donaldo Colosio con el bebé en brazos y pidió ser trasladado hacia la zona de Laureles.

Al llegar a un taller mecánico, el hombre recogió una motocicleta y solicitó al conductor que lo siguiera porque, supuestamente, no podía transportar al menor en la moto. Sin embargo, al incorporarse a la vía Morelos, aceleró hasta perderse de vista.

El conductor avanzó entonces hacia el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección para buscar apoyo de elementos de la policía municipal.

El conductor del taxi pidió apoyo a policías luego de darse cuenta de que el pasajero había abandonado al menor. / RS

Policía auxilió al menor abandonado

La oficial María Teresa Reséndiz Ramírez, del sector 12, explicó que al revisar al bebé lo encontró mojado, sucio y en condiciones de descuido, por lo que de inmediato comenzaron a limpiarlo y consiguieron ropa, pañales y alimento.

Autoridades también informaron que dentro de la mochila con la que fue dejado el menor localizaron dos botellas de alcohol y un biberón con atole descompuesto.

Supuesto padre no pudo acreditar parentesco

Elementos de la Unidad de Atención a Víctimas trasladaron al bebé a instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec. Horas después, un hombre identificado como Raúl Michell “N” acudió para reclamar al menor.

No obstante, las autoridades señalaron que el individuo no presentó acta de nacimiento, CURP ni documentos oficiales que acreditaran el parentesco, además de que la madre del bebé no se presentó ante las autoridades.

Por ello, la Procuraduría determinó que el menor permanecerá bajo resguardo del DIF mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se presenta una denuncia ante el Ministerio Público.