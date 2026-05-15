Terry Crews prueba dulces mexicanos y su reacción al chile se hace viral / VIDEO
El actor y conductor estadounidense Terry Crews volvió a conquistar las redes sociales, pero esta vez gracias a una experiencia gastronómica muy mexicana.
A través de un video compartido en plataformas digitales, el protagonista de películas como ¿Y dónde están las rubias? apareció probando distintos dulces mexicanos mientras viajaba en avión. Sus expresiones de sorpresa, emoción y desconcierto rápidamente se volvieron virales entre usuarios de TikTok, Instagram y Facebook.
¿Qué dulces mexicanos probó Terry Crews?
Durante el video, Terry Crews degustó varias golosinas populares en México, especialmente aquellas conocidas por combinar sabores dulces, picantes y ácidos.
Entre los productos que probó estuvieron:
Kranky
Chocoretas
Pelonetes
Pelón Pelo Rico
De acuerdo con el video, uno de los primeros dulces que llamó su atención fueron los Kranky, elaborados con hojuelas de maíz cubiertas de chocolate. El actor incluso comparó su sabor con “palomitas de chocolate”.
Más tarde, las Chocoretas también lograron conquistarlo gracias a la combinación de chocolate y menta, mezcla que aseguró disfrutar bastante.
El chile y tamarindo sorprendieron al actor
La reacción más comentada llegó cuando el actor probó los Pelonetes y posteriormente el clásico Pelón Pelo Rico.
El sabor intenso del tamarindo con chile provocó expresiones de sorpresa y confusión por parte del también exjugador de futbol americano, quien aparentemente no esperaba sabores tan fuertes.
De acuerdo con el video, el dulce que menos disfrutó fue el Pelón Pelo Rico, algo que el propio actor confirmó después de terminar la degustación.
Redes sociales reaccionan al video viral
Las reacciones de Terry Crews no tardaron en generar conversación en internet.
Usuarios dejaron comentarios como: "La comida mexicana es increíble, ¿no?", "Que chido que le hayan gustado nuestros snacks", "Pelon pelo rico es el mejor de México".
@terrycrews
Take it from me, Mexico knows their snacks 🔥🔥🔥♬ original sound - Terry Crews