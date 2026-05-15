Terry Crews prueba dulces mexicanos y su reacción al chile se hace viral / VIDEO

El actor y conductor estadounidense Terry Crews volvió a conquistar las redes sociales, pero esta vez gracias a una experiencia gastronómica muy mexicana.

A través de un video compartido en plataformas digitales, el protagonista de películas como ¿Y dónde están las rubias? apareció probando distintos dulces mexicanos mientras viajaba en avión. Sus expresiones de sorpresa, emoción y desconcierto rápidamente se volvieron virales entre usuarios de TikTok, Instagram y Facebook.

Terry Crews es un actor, conductor de televisión, comediante y exjugador de fútbol americano estadounidense. / AP

¿Qué dulces mexicanos probó Terry Crews?

Durante el video, Terry Crews degustó varias golosinas populares en México, especialmente aquellas conocidas por combinar sabores dulces, picantes y ácidos. Entre los productos que probó estuvieron: Kranky

Chocoretas

Pelonetes

Pelón Pelo Rico

De acuerdo con el video, uno de los primeros dulces que llamó su atención fueron los Kranky, elaborados con hojuelas de maíz cubiertas de chocolate. El actor incluso comparó su sabor con “palomitas de chocolate”.

Más tarde, las Chocoretas también lograron conquistarlo gracias a la combinación de chocolate y menta, mezcla que aseguró disfrutar bastante.

Terry Crews probó las Chocoretas. / @terrycrews

El chile y tamarindo sorprendieron al actor

La reacción más comentada llegó cuando el actor probó los Pelonetes y posteriormente el clásico Pelón Pelo Rico.

El sabor intenso del tamarindo con chile provocó expresiones de sorpresa y confusión por parte del también exjugador de futbol americano, quien aparentemente no esperaba sabores tan fuertes.

De acuerdo con el video, el dulce que menos disfrutó fue el Pelón Pelo Rico, algo que el propio actor confirmó después de terminar la degustación.

La reacción de Terry Crews al probar el Pelón Pelo Rico. / @terrycrews

Redes sociales reaccionan al video viral

Las reacciones de Terry Crews no tardaron en generar conversación en internet.