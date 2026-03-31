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Sergio Mayer destapa su aspiración a la CDMX y la Presidencia; planea ir “por pasos”

El diputado de Morena planea buscar el cargo en aproximadamente 12 años./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:54 - 30 marzo 2026
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El diputado de Morena reveló que busca en el futuro la Jefatura de Gobierno y la Presidencia, aunque prevé prepararse durante los próximos años

El diputado de Morena, Sergio Mayer, dejó ver sus aspiraciones políticas al señalar que tiene interés en competir en el futuro tanto por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como por la Presidencia de la República, aunque aclaró que su plan es avanzar de manera progresiva.

En una entrevista con el periodista José Luis Guerra, el legislador explicó que su enfoque actual está en seguir formándose dentro del ámbito público antes de buscar posiciones de mayor responsabilidad.

Mayer subrayó que no tiene contemplado participar en el corto plazo por el gobierno capitalino, ya que considera fundamental consolidar su experiencia política durante los próximos años.

El legislador también ha manifestado aspiraciones hacia la Presidencia de la República./ RS

¿Cuál es el plan de Sergio Mayer rumbo a la CDMX?

El diputado indicó que su posible candidatura podría darse en un horizonte de alrededor de 12 años, tiempo que abarcaría dos sexenios y que, según explicó, le permitiría prepararse mejor.

“Tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más sexenales. Creo que puedo lograrlo y seguir trabajando y seguirme preparando”, afirmó.

Con esta visión, el legislador busca fortalecer su trayectoria antes de aspirar a dirigir la capital del país o incluso llegar a la titularidad del Ejecutivo federal.

Cuestionamientos tras su paso por reality show

Las declaraciones del morenista se dan en un contexto marcado por críticas recientes dentro de su propio partido, luego de que solicitara licencia para participar en el programa La Casa de los Famosos.

Aunque su estancia en el reality fue breve, la decisión generó inconformidad entre algunos sectores, quienes cuestionaron su compromiso con sus funciones legislativas.

Incluso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena analizó la posibilidad de suspender sus derechos partidarios, derivado de la percepción que dejó su participación en el programa.

Pese a la polémica, Sergio Mayer reiteró que su proyecto político sigue en marcha y que continuará trabajando en su preparación con miras a futuras contiendas electorales.

Mayer aseguró que su prioridad es seguir preparándose en los próximos sexenios./ RS
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