VIDEO: Explota camioneta en Tecámac: mueren dos hombres, uno sería “El Payín” presunto criminal

Un estallido ocurrido la tarde del lunes 30 de marzo encendió las alertas en Tecámac, Estado de México, luego de que una camioneta se incendiara de forma repentina mientras circulaba sobre la carretera México-Pachuca.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 39+500, en las inmediaciones del fraccionamiento Haciendas del Bosque. Ahí, una unidad de color negro explotó en movimiento, lo que provocó la muerte inmediata de dos personas.

En un inicio, el incidente fue considerado como un accidente vial. No obstante, tras la intervención de los cuerpos de emergencia, surgió la hipótesis de que el siniestro pudo haber sido provocado por un artefacto explosivo dentro del vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Beltrán “El Payín” y Humberto Rangel Muñoz./ Captura de pantalla

¿Quiénes eran las víctimas de la explosión en Tecámac?

Las personas fallecidas fueron identificadas como Francisco Beltrán, conocido como “El Payín”, y Humberto Rangel Muñoz, ambos originarios del estado de Sinaloa.

Información preliminar indica que uno de ellos habría sido recogido momentos antes del incidente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que sitúa el inicio del trayecto poco antes de la explosión.

De manera extraoficial, se ha señalado una posible vinculación con actividades ilícitas, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de las autoridades.

Explota camioneta tras salir del AIFA, en Tecámac



Dos hombres de Sinaloa pierden la vida



Uno era “El Payín”, presunto operador criminal pic.twitter.com/H87603MUQ6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 30, 2026

¿Cómo se registró el estallido de la camioneta?

Los primeros reportes indican que la detonación ocurrió mientras la unidad se encontraba en circulación. La fuerza del estallido hizo que el vehículo avanzara sin control, invadiera el carril contrario y finalmente se impactara.

Testigos en la zona relataron que escucharon un fuerte estruendo seguido de una bola de fuego que envolvió la camioneta en cuestión de segundos, lo que generó momentos de tensión entre los automovilistas.

Autoridades investigan si el siniestro fue provocado por un artefacto explosivo./ X

El momento exacto del estallido fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde se observa la magnitud del incidente.

Tras lo ocurrido, la zona fue resguardada durante varias horas mientras personal de la Fiscalía del Estado de México realizaba las diligencias correspondientes.