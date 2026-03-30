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“Todo va a salir maravilloso; la inauguración será histórica”: Sheinbaum tras reunión con Gianni Infantino

El presidente de la FIFA entregó a la mandataria las tarjetas oficiales de árbitros./ Gobierno de México
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:03 - 30 marzo 2026
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Sheinbaum expresó su confianza en que México cumplirá con las expectativas y ofrecerá un evento a la altura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el país se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, al asegurar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una inauguración memorable.

Luego de reunirse en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la mandataria subrayó que los trabajos de organización avanzan de manera favorable rumbo al partido inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

A través de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum expresó su confianza en que México cumplirá con las expectativas y ofrecerá un evento a la altura de la historia del futbol internacional.

La presidenta aseguró que la inauguración será “histórica, excepcional”./ X: Captura de pantalla @Claudiashein

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, destacó.

La jefa del Ejecutivo también aprovechó para hacer un llamado a la afición mexicana a respaldar a la Selección Nacional, que será protagonista en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: Todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.

Por su parte, Gianni Infantino resaltó el papel de México como anfitrión del torneo y se mostró optimista sobre el ambiente que se vivirá durante la competencia.

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, comentó.

Durante el encuentro, el dirigente de la FIFA entregó a la presidenta las tarjetas oficiales que utilizarán los árbitros en el Mundial, un gesto simbólico previo al arranque del torneo.

Gianni Infantino afirmó que el Mundial será “una fiesta” y un éxito para México./ Captura de pantalla @Claudiashein

México se alista así para ser uno de los escenarios principales de la justa mundialista, con la expectativa de que la inauguración marque un momento histórico en el deporte.

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