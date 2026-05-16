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Futbol

Michael Olise conquista la Bundesliga: es nombrado el mejor jugador de la temporada

Michael Olise en la mira del Real Madrid | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:28 - 16 mayo 2026
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El futbolista del Bayern Múnich firmó una campaña espectacular con 15 goles y 20 asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más determinantes del futbol alemán

Michael Olise fue reconocido como el mejor jugador de la temporada en la Bundesliga después de una campaña brillante con el Bayern Múnich.

El atacante francés de 24 años terminó la temporada con números impresionantes: 15 goles y 20 asistencias en 32 partidos disputados, estadísticas que reflejan el enorme impacto que tuvo dentro del esquema ofensivo del conjunto bávaro.

Olise no solo destacó por sus cifras, sino también por su influencia constante en los momentos importantes de la temporada; con su gran dupla que hizo con Harry Kane, se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más desequilibrantes de toda Alemania.

Michael Olise recibiendo el premio a jugador del año en la Bundesliga | AP
Michael Olise recibiendo el premio a jugador del año en la Bundesliga | AP

Olise se convirtió en la gran figura ofensiva del Bayern

Desde su llegada al Bayern en 2024 proveniente del Crystal Palace, el futbolista mostró una adaptación inmediata al estilo del club. Su capacidad para generar peligro, asistir y aparecer en momentos clave lo transformó en una pieza fundamental del ataque bávaro.

A lo largo del campeonato, Olise brilló tanto jugando por las bandas como moviéndose por zonas interiores, explotando su velocidad, visión y capacidad técnica para romper defensas rivales.

Además, sus actuaciones fueron claves para mantener al Bayern como protagonista tanto en Alemania como en la Copa de Alemania y en la Champions League

Bayern Munich celebrando ante St.Pauli l AP

Una temporada que lo coloca entre la élite europea

El premio al mejor jugador de la Bundesliga confirma el enorme crecimiento que ha tenido Michael Olise en los últimos años y lo consolida como una de las grandes estrellas emergentes del futbol europeo.

Lo impresionante de todo esto es que Olise solo lleva una temporada en Bayern Múnich; el francés ya logró dejar huella en Alemania y ahora apunta a convertirse en uno de los líderes del proyecto bávaro rumbo a los próximos años.

Michael Olise tiene 24 años y ya es pretendido por el Real Madrid l AP
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