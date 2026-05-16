Las posiciones de Rayados a reforzar para el Apertura 2026

Después de un torneo para el olvido en el que ni siquiera logró avanzar a la Liguilla, Monterrey ya trabaja en la reconstrucción de su proyecto deportivo de cara al próximo semestre, buscando evitar repetir el fracaso que dejó muchas dudas dentro de la institución, Apertura 2026.

Monterrey festejando la voltereta ante Puebla | MEXSPORT

La directiva de Rayados comenzó con cambios importantes en su estructura. El club ya cuenta con Walter Erviti como nuevo director deportivo, mientras que Dennis te Kloese asumió como presidente deportivo para encabezar la planeación del equipo rumbo al siguiente torneo.

Uno de los principales retos para Rayados será reforzar posiciones clave dentro del plantel, especialmente en ofensiva, donde el equipo sufrió por falta de creatividad y contundencia durante gran parte del campeonato pasado.

Jugadores de Monterrey lamentándose tras caer en Liga MX I IMAGO7

Ante la salida de Sergio Canales, el conjunto regiomontano tendría que salir al mercado en busca de un mediocampista ofensivo con características de “10” creativo, capaz de generar futbol, conectar líneas y aportar desequilibrio en el último tercio de la cancha.

Empate de Atlas y Monterrey en la Jornada 13 del Clausura 2026 I IMAGO7

Otra de las posiciones que luce prioritaria es la del centro delantero. Rayados batalló con la falta de gol de sus atacantes y por ello también analizaría incorporar a otro delantero que pueda competir directamente con Uroš Đurđević por la titularidad.

La intención del club sería elevar la competencia interna y contar con más variantes ofensivas, tomando en cuenta la exigencia del calendario y los objetivos que tendrá la institución en los próximos torneos.