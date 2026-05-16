Arbeloa responde sobre polémicas declaraciones de Mbappé: “Lo acabo de ver”

Luego de que Mbappé revelara las palabras de Arbeloa a los medios asegurando que le habría dicho que era el cuarto delantero del Real Madrid, tras el duelo ante el Real Oviedo y que inmediatamente encendió la mecha en el entorno madridista nuevamente, Arbeloa calmó la tempestad.

El DT resaltó su respuesta tras la situación con el francés y añadió que comprende las sensaciones por las que está pasando el jugador al no tener muchos minutos, en gran parte por las lesiones.

Kylian Mbappé con Real Madrid en el partido ante Betis en LaLiga | AP

¿Qué dijo Arbeloa?

“Le acabo de ver y le he dicho que estuviera tranquilo. Puede parecer noticia, lo que dijo es algo que ya había hablado con él. Le doy naturalidad. Sé lo que es jugar todos los días y no jugar”, resaltó el entrenador previo al juego ante Sevilla.

Arbeloa mostró su empatía con el delantero: “Les entiendo. Sé que no estaba contento y me gusta. No comprendería que Kylian no quisiera jugar. Tiene normalidad para mí. En la situación que venía lo mejor era que jugase un rato en la segunda parte. No tengo ningún problema con él.”

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

El DT Merengue mencionó que no le incomoda que se filtren las conversaciones internas aunque prefiere mantenerlas en privado: “No me ha dolido. Siempre que hablo con los jugadores no tengo miedo. Cuando hablo en privado, me gusta que se quede en privado, pero no me molesta que se comenté. Hablé con él antes del partido y lo que os comenté entonces, ningún problema.”

¿Qué dijo sobre su salida del Real Madrid?

Álvaro Arbeloa resaltó que seguirá queriendo los colores del Madrid: “Yo vine aquí hace cuatro meses y era un entrenador de Primera RFEF y, el día que me vaya de aquí, me marcho siendo entrenador del Real Madrid. Un entrenador de Primera División, habiendo disputado partidos de Champions League.”

“Creo que tampoco hay tantos entrenadores que puedan decir lo mismo. Para mí, estos cuatro meses han sido una grandísima experiencia, un aprendizaje enorme en lo personal y en lo profesional”, resaltó sobre esta oportunidad recibida tras la salida de Xabi Alonso.

Álvaro Arbeloa durante el partido de Real Madrid contra Celta | AP