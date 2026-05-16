Pumas vs Pachuca ¿Cuándo y dónde ver la Vuelta de la Semifinal del Clausura 2026?

Los Pumas vuelven a casa para buscar la victoria sí o sí ante los Tuzos del Pachuca en la Vuelta de Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX; los dirigidos de Efraín Juárez tendrán que lucir dentro de la cancha si quieren avanzar a la Final.

Unos sorpresivos hidalguenses que echaron en los Cuartos de Final al Toluca, bicampeón del futbol mexicano, ahora llegan con la ventaja después del gol que realizó Idrissi en la Ida en el Estadio Hidalgo y que ha puesto la presión del lado de los universitarios.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo fue la Ida en la Bella Airosa?

Pumas tuvo un primer tiempo en el que Pachuca poco o nada lo dejó hacer. Efraín Juárez salió con un cuadro alternativo, sin Uriel Antuna ni Juninho como titulares, cómo lo había hecho para la serie de Cuartos de Final ante América.

Pachuca aprovechó la banda izquierda con Oussama Idrissi, quien tuvo un par de aproximaciones importantes contra una frágil defensa, que en ese sector se encontraban Pablo Bennevendo y Nathan Silva. Idrissi encontró su premio después de tanta insistencia. Tras un tiro de esquina, el marroquí disparó y con una pizca de fortuna por un desvío hizo mover las redes para poner a los Tuzos al frente del marcador.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Universidad Nacional entró con una cara más propositiva en la segunda mitad, pero el flujo del balón fue una cuestión que le costó al equipo durante todo el encuentro. Por otro lado Tuzos tuvo más calma al tener el resultado a su favor.

Efraín Juárez hizo los cambios correspondientes, al hacer entrar a Uriel Antuna, quien pudo poner un poco de caos en algunos momentos del encuentro. En el último tramo del encuentro, Juninho también hizo su aparición.

El resultado no es mortal para Pumas, que tiene la ventaja de cerrar en casa y que únicamente buscará una anotación para conseguir la clasificación. Tuzos pudo tener un margen mayor, pero finalmente la propuesta de Efraín Juárez fue exitosa.

Equipo de Pumas tras perder la Ida de las Semifinales ante Pachuca | MEXSPORT

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el duelo que se realizará este 17 de mayo, día de la Ascensión de Jesús, desde el Olímpico Universitario entre los Pumas y Pachuca en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, para conocer al último finalista del Clausura 2026, y lo podrás seguir a través de Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Fecha: 17 de mayo

Hora:19:00