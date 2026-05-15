Las remontadas más épicas de Pumas en Liguilla

La afición de Pumas mantiene viva la esperanza de una nueva hazaña en Liguilla. A lo largo de la historia reciente, el conjunto universitario ha firmado remontadas inolvidables en Ciudad Universitaria, escenarios que hoy alimentan la ilusión de darle vuelta a la serie frente a Pachuca.

Con el Olímpico Universitario como escenario de grandes noches, Pumas ha demostrado en más de una ocasión que nunca se le puede dar por muerto en fases definitivas.

La remontada ante Chivas en el Apertura 2023

Los del Pedregal remontaron solo en seis ocasiones, la más reciente hace un año, durante el Apertura 2023, cuando superaron un 1-0 ante Chivas en la ida de cuartos de final y se impusieron 3-0 en el Estadio Olímpico Universitario. En semifinales chocaron ante Tigres, pero no pudieron vencerlos.

Pumas vs Chivas, Apertura 2023 | IMAGO7

La Final inolvidable ante Tigres en 2015

Otra de las remontadas más recordadas llegó en la Final del Apertura 2015 frente a . Después de caer 3-0 en la Ida, parecía imposible que los auriazules reaccionaran en la Vuelta.

Sin embargo, en CU protagonizaron una auténtica locura al imponerse 4-1 para igualar el global 4-4 y mandar la serie hasta los penales. Aunque terminaron perdiendo el campeonato desde los once pasos, aquella reacción quedó marcada como una de las noches más emocionantes en la historia del club.

Pumas en el Apertura 2015, última vez que quedó lÍder de la Liga MX | IMAGO7

El histórico 4-0 ante Cruz Azul en el Guardianes 2020

La remontada más icónica de los últimos años llegó en las Semifinales del Guardianes 2020 frente a . Tras perder 4-0 en el partido de Ida en el Estadio Azteca, prácticamente nadie creía en una reacción universitaria.

Pero en una noche histórica en Ciudad Universitaria, Pumas consiguió igualar el global 4-4 con un gol dramático al minuto 89, desatando la locura total entre la afición auriazul y consiguiendo el boleto a la Final gracias a la posición en la tabla.

Aquella remontada quedó grabada como una de las más impresionantes en la historia de la Liga MX.