Corea del Sur presenta convocatoria definitiva para enfrentar a México en el Mundial 2026
La Selección de Corea del Sur ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa en la planeación rumbo a la Copa del Mundo. La mañana de este sábado, el director técnico del conjunto asiático, Hong Myung-bo, reveló de forma oficial su lista de 26 futbolistas convocados para encarar la justa mundialista, convirtiéndose en uno de los primeros rivales del Grupo de México en definir a sus guerreros.
A diferencia del proceso que se vive en el entorno de la Selección Mexicana, donde se suele estirar la incertidumbre, el estratega surcoreano decidió saltarse el paso de la prelista de 55 futbolistas y anunció de manera directa a los elementos que viajarán al torneo, dejando claro que el grupo está completamente cerrado y enfocado en el debut.
Son Heung-min comanda la lista
La convocatoria del cuadro asiático es comandada indiscutiblemente por su máxima figura y referente histórico, Son Heung-min, quien actualmente brilla en la MLS con el LAFC. El atacante liderará a una generación que combina el roce internacional con una columna vertebral muy sólida proveniente de la K-League local.
Dentro de los nombres más destacados en el Viejo Continente que acompañarán a Son, sobresalen el central del Bayern Munich, Kim Min-jae, el desequilibrio de Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) y la potencia de Hwang Hee-chan (Wolverhampton).
CONVOCATORIA DE COREA DEL SUR PARA EL MUNDIAL
Nombre
Posición
Kim Seung-gyu
Portero
Bum-keun Song
Portero
Hyeon-woo Jo
Portero
Kim Moon-hwan
Defensa
Kim Min-jae
Defensa
Kim Tae-hyeon
Defensa
Jin-seop Park
Defensa
Young-woo Seol
Defensa
Jens Castrop
Defensa
Ki-hyuk Lee
Defensa
Tae-seok Lee
Defensa
Han-beom Lee
Defensa
Yu-min Cho
Defensa
Kim Jin-gyu
Mediocampista
Jun-ho Bae
Mediocampista
Seung-ho Paik
Mediocampista
Hyun-jun Yang
Mediocampista
Ji-sung Eom
Mediocampista
Kang-in Lee
Mediocampista
Dong-gyeong Lee
Mediocampista
Jae-sung Lee
Mediocampista
In-beom Hwang
Mediocampista
Hee-chan Hwang
Mediocampista
Heung-min Son
Delantero
Hyeon-gyu Oh
Delantero
Gue-sung Cho
Delantero
MÉXICO VS COREA DEL SUR
Este anuncio enciende las alarmas en el cuerpo técnico de México, que ya puede comenzar el análisis directo de los nombres confirmados por el estratega Hong Myung-bo.
El partido entre México y Corea del Sur está programado para el próximo 18 de junio, en lo que será el segundo compromiso de la Fase de Grupos para ambas escuadras; un duelo que, históricamente en los Mundiales, suele ser de alta intensidad física y clave para amarrar el boleto a los Octavos de Final.