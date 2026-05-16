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Futbol

Corea del Sur presenta convocatoria definitiva para enfrentar a México en el Mundial 2026

Corea del Sur, rival del Tri en el Mundial | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:36 - 16 mayo 2026
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La selección asiatica se 'saltó' la prelista y ya anunció su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo

La Selección de Corea del Sur ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa en la planeación rumbo a la Copa del Mundo. La mañana de este sábado, el director técnico del conjunto asiático, Hong Myung-bo, reveló de forma oficial su lista de 26 futbolistas convocados para encarar la justa mundialista, convirtiéndose en uno de los primeros rivales del Grupo de México en definir a sus guerreros.

Corea del Sur, rival del Tri en el Mundial | AP

A diferencia del proceso que se vive en el entorno de la Selección Mexicana, donde se suele estirar la incertidumbre, el estratega surcoreano decidió saltarse el paso de la prelista de 55 futbolistas y anunció de manera directa a los elementos que viajarán al torneo, dejando claro que el grupo está completamente cerrado y enfocado en el debut.

Son Heung-min comanda la lista

La convocatoria del cuadro asiático es comandada indiscutiblemente por su máxima figura y referente histórico, Son Heung-min, quien actualmente brilla en la MLS con el LAFC. El atacante liderará a una generación que combina el roce internacional con una columna vertebral muy sólida proveniente de la K-League local.

Dentro de los nombres más destacados en el Viejo Continente que acompañarán a Son, sobresalen el central del Bayern Munich, Kim Min-jae, el desequilibrio de Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) y la potencia de Hwang Hee-chan (Wolverhampton).

Son Heung-Min | AP

CONVOCATORIA DE COREA DEL SUR PARA EL MUNDIAL

Nombre

Posición

Kim Seung-gyu

Portero

Bum-keun Song

Portero

Hyeon-woo Jo

Portero

Kim Moon-hwan

Defensa

Kim Min-jae

Defensa

Kim Tae-hyeon

Defensa

Jin-seop Park

Defensa

Young-woo Seol

Defensa

Jens Castrop

Defensa

Ki-hyuk Lee

Defensa

Tae-seok Lee

Defensa

Han-beom Lee

Defensa

Yu-min Cho

Defensa

Kim Jin-gyu

Mediocampista

Jun-ho Bae

Mediocampista

Seung-ho Paik

Mediocampista

Hyun-jun Yang

Mediocampista

Ji-sung Eom

Mediocampista

Kang-in Lee

Mediocampista

Dong-gyeong Lee

Mediocampista

Jae-sung Lee

Mediocampista

In-beom Hwang

Mediocampista

Hee-chan Hwang

Mediocampista

Heung-min Son

Delantero

Hyeon-gyu Oh

Delantero

Gue-sung Cho

Delantero

MÉXICO VS COREA DEL SUR

Este anuncio enciende las alarmas en el cuerpo técnico de México, que ya puede comenzar el análisis directo de los nombres confirmados por el estratega Hong Myung-bo.

El partido entre México y Corea del Sur está programado para el próximo 18 de junio, en lo que será el segundo compromiso de la Fase de Grupos para ambas escuadras; un duelo que, históricamente en los Mundiales, suele ser de alta intensidad física y clave para amarrar el boleto a los Octavos de Final.

Escudo Selección Mexicana | MexSport
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