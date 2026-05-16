Corea del Sur presenta convocatoria definitiva para enfrentar a México en el Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa en la planeación rumbo a la Copa del Mundo. La mañana de este sábado, el director técnico del conjunto asiático, Hong Myung-bo, reveló de forma oficial su lista de 26 futbolistas convocados para encarar la justa mundialista, convirtiéndose en uno de los primeros rivales del Grupo de México en definir a sus guerreros.

Corea del Sur, rival del Tri en el Mundial | AP

A diferencia del proceso que se vive en el entorno de la Selección Mexicana, donde se suele estirar la incertidumbre, el estratega surcoreano decidió saltarse el paso de la prelista de 55 futbolistas y anunció de manera directa a los elementos que viajarán al torneo, dejando claro que el grupo está completamente cerrado y enfocado en el debut.

Son Heung-min comanda la lista

La convocatoria del cuadro asiático es comandada indiscutiblemente por su máxima figura y referente histórico, Son Heung-min, quien actualmente brilla en la MLS con el LAFC. El atacante liderará a una generación que combina el roce internacional con una columna vertebral muy sólida proveniente de la K-League local.

Dentro de los nombres más destacados en el Viejo Continente que acompañarán a Son, sobresalen el central del Bayern Munich, Kim Min-jae, el desequilibrio de Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) y la potencia de Hwang Hee-chan (Wolverhampton).

Son Heung-Min | AP

CONVOCATORIA DE COREA DEL SUR PARA EL MUNDIAL

Nombre Posición Kim Seung-gyu Portero Bum-keun Song Portero Hyeon-woo Jo Portero Kim Moon-hwan Defensa Kim Min-jae Defensa Kim Tae-hyeon Defensa Jin-seop Park Defensa Young-woo Seol Defensa Jens Castrop Defensa Ki-hyuk Lee Defensa Tae-seok Lee Defensa Han-beom Lee Defensa Yu-min Cho Defensa Kim Jin-gyu Mediocampista Jun-ho Bae Mediocampista Seung-ho Paik Mediocampista Hyun-jun Yang Mediocampista Ji-sung Eom Mediocampista Kang-in Lee Mediocampista Dong-gyeong Lee Mediocampista Jae-sung Lee Mediocampista In-beom Hwang Mediocampista Hee-chan Hwang Mediocampista Heung-min Son Delantero Hyeon-gyu Oh Delantero Gue-sung Cho Delantero

MÉXICO VS COREA DEL SUR

Este anuncio enciende las alarmas en el cuerpo técnico de México, que ya puede comenzar el análisis directo de los nombres confirmados por el estratega Hong Myung-bo.

El partido entre México y Corea del Sur está programado para el próximo 18 de junio, en lo que será el segundo compromiso de la Fase de Grupos para ambas escuadras; un duelo que, históricamente en los Mundiales, suele ser de alta intensidad física y clave para amarrar el boleto a los Octavos de Final.