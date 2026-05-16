Tecate Emblema 2026: Cartelera de artistas y horarios de aparición

Los Jonas Brothers serán los encargados de encabezar el cartel del 16 de mayo en uno de los conciertos más esperados del festival. El trío estadounidense regresará a territorio mexicano para interpretar canciones que marcaron a toda una generación y que siguen siendo coreadas por miles de seguidores alrededor del mundo.

Listos para Tecate Emblema 2026 l X:TecateEmblema

¿Qué artistas se presentarán?

La argentina Cazzu también será una de las protagonistas de la noche. La cantante llegará al Tecate Emblema como una de las máximas exponentes del género urbano latino, compartiendo escenario con figuras internacionales como Louis Tomlinson, Mika, LP y Lost Frequencies.

El festival también apostará por la diversidad musical con presentaciones de Gloria Trevi, Kenia OS, Sech, Zara Larsson y Lola Índigo, quienes prometen espectáculos llenos de energía y una conexión especial con el público mexicano.

Entre los actos alternativos y propuestas más llamativas destacan RuPaul, Orville Peck, Hercules & Love Affair, Bruses, NSQK, Pedro Sampaio y Santos Bravos, en una cartelera que combinará pop, electrónica, regional alternativo y sonidos urbanos.

Además, el Tecate Emblema contará con artistas emergentes y talentos latinos como Along, Emjay, Christian Chávez, Ivana, Juan Duque, JotDog, Alanis Yuki, Alan Navarro, Faz, Juliana, Joaquina y Rafa Pabón, quienes buscarán conquistar a los asistentes desde las primeras horas del festival.

El escenario listo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez l X:TecateEmblema

Uno de los momentos más mediáticos será la aparición especial de Paris Hilton con un DJ Set que promete encender la madrugada capitalina. La empresaria y celebridad estadounidense será una de las grandes sorpresas de esta edición del festival.

Así puedes llegar a Tecate Emblema 2026 l X:TecateEmblema

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