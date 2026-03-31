Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?

La Semana Santa 2026 llega con una amplia variedad de actividades en la Ciudad de México y sus alrededores, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan planes sin salir de la capital o con viajes cortos. Durante estos días, la oferta incluye experiencias culturales, gastronómicas, recreativas y familiares.

Uno de los atractivos más llamativos es el espectáculo “Sirenas y Tritones” en el Acuario Inbursa, en Polanco. Se trata de una propuesta escénica bajo el agua en la que artistas especializados realizan coreografías sin equipo de respiración en grandes tanques que albergan miles de especies marinas, ofreciendo una experiencia distinta para los visitantes.

Show “Sirenas y Tritones” en el Acuario Inbursa, una experiencia bajo el agua que sorprende en Semana Santa 2026./ Pixabay

¿Qué hacer en CDMX durante Semana Santa 2026?

Para quienes disfrutan la gastronomía mexicana, el Complejo Cultural Los Pinos será sede del Festival Tabasco los días 4 y 5 de abril. Este evento permitirá degustar platillos tradicionales del sureste como parte de una muestra cultural dentro de la ciudad.

En la colonia Santa María la Ribera se llevará a cabo el Festival de la Cartonería, una celebración que destaca el trabajo artesanal y que culmina con la tradicional quema de Judas durante el Sábado de Gloria, una de las expresiones más representativas de estas fechas.

También hay opciones ideales para niñas y niños, como la “Alberca Encantada” en Los Pinos, un espacio interactivo que funciona como un recorrido lúdico con estructuras, juegos y estaciones diseñadas para estimular la creatividad y el movimiento.

Otra alternativa es el festival Aqüifera en Chapultepec, que reúne actividades educativas, talleres y espectáculos enfocados en el cuidado del agua y el medio ambiente, pensado para toda la familia.

Además, espacios como la Utopía Mixiuhca o el Edén Juventino Rosas ofrecen áreas recreativas con juegos, actividades deportivas y zonas familiares que pueden disfrutarse de forma gratuita durante estas vacaciones.

La “Alberca Encantada” en Los Pinos ofrece un espacio creativo y gratuito para niñas y niños./ Pixabay

Planes culturales, parques y escapadas cercanas

El Parque Urbano Aztlán, en Chapultepec, se posiciona como una opción para quienes buscan adrenalina, con juegos mecánicos, vistas panorámicas y diversas atracciones dentro de un mismo espacio.

La oferta cultural también incluye espectáculos como “El Rey León: El Musical”, una producción de gran formato que continúa en cartelera y que es una opción atractiva para disfrutar en familia durante estos días.

Para quienes prefieren actividades al aire libre, la ciudad cuenta con múltiples parques ideales para picnic o paseos, como el Bosque de Chapultepec, el Parque Bicentenario, el Bosque de Aragón o el Parque Tezozómoc, todos con amplias áreas verdes y actividades recreativas.

Si se busca salir de la ciudad, Hidalgo ofrece rutas cercanas como Real del Monte, donde se puede recorrer la Mina de Acosta y disfrutar de su gastronomía tradicional. También destaca el Parque Nacional El Chico, ideal para el senderismo.

En el Bajío, San Luis Potosí sobresale por su Procesión del Silencio en Viernes Santo, mientras que en los alrededores de San Miguel de Allende hay espacios que combinan actividades rurales y experiencias de observación astronómica.