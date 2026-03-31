Vinculan a proceso a menor que disparó contra dos maestras en Michoacán

Un juez en Michoacán decidió vincular a proceso a Osmar ‘N’, el joven de 15 años señalado por presuntamente haber asesinado a dos maestras de la Preparatoria Antón Makárenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Como parte de la resolución, se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa.

El joven fue detenido después de disparar contra dos maestras de una preparatoria en Michoacán / Redes Sociales

Vinculan a proceso a menor por doble homicidio

Al joven de 15 años se le investiga por los presuntos delitos de homicidio y portación de arma de fuego, luego de que el pasado 24 de marzo le arrebató la vida a la maestra Tatiana Madrigal Bedolla y a la coordinadora académica Mariana del Rosario Sagrero, a quienes disparó con un fusil de asalto calibre 5.56.

Un mes para el cierre de la investigación

El juez definió un plazo de un mes para el cierre de la investigación, tiempo durante el cual el joven permanecerá recluido en el tutelar de menores.

Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del #PoderJudicialdeMichoacán presidió audiencia inicial en el procedimiento seguido a un adolescente por el feminicidio de dos profesoras en la ciudad de Lázaro Cárdenas”, informó el Poder Judicial de Michoacán (PJM).

Una de las maestras quedó tirada en la puerta de la preparatoria privada Antón Makarenko / Redes Sociales

¿Qué condena podría enfrentar?

De ser encontrado culpable de ambos delitos, Osmar ‘N’, de 15 años, recibiría una condena máxima de tres años recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes de Michoacán.

Esto se debe a que el Código Penal establece que los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos, y que los jóvenes de entre 14 y 15 años que cometan delitos graves no deberán ser privados de la libertad por más de tres años.

“Hoy es el día”, escribió el adolescente horas antes del ataque en su escuela./ Redes Sociales

Buscan endurecer penas para menores

Mientras tanto, el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, busca reformar las leyes para que casos como este —en el que un menor utilizó un arma de alto impacto para quitarle la vida a dos mujeres— reciban un castigo similar al de un adulto, debido a la gravedad del delito.