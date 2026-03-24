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Filtran videos de estudiante con arma de guerra antes de matar a dos maestras en Michoacán

El joven subió historias a Instagram siete horas antes de atacar a sus maestras
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:29 - 24 marzo 2026
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El joven de 15 años se grabó y subió historias a Instagram en posesión de un fusil calibre 5.56

La difusión de videos en redes sociales reveló que el estudiante que disparó contra dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, había mostrado previamente el arma con la que perpetró el ataque.


Las grabaciones, compartidas en su cuenta personal, fueron publicadas horas antes de los hechos, lo que ha generado atención sobre el contenido difundido por el menor previo al incidente.

Un joven de 15 años es señalado de haber disparado contra dos maestras en preparatoria de Michoacán

Video fue publicado horas antes del ataque

De acuerdo con los reportes, el estudiante subió el material alrededor de las 2:00 de la madrugada, es decir, aproximadamente siete horas antes del ataque ocurrido en la institución educativa.


En el video se observa al joven en el interior de una habitación, frente a un espejo, mientras sostiene un arma larga.

Posó con el arma frente al espejo

En la grabación, el estudiante aparece posando con un fusil, apuntando hacia el espejo y posteriormente bajando el arma para mostrarla con mayor detalle mediante su teléfono celular.


El material también muestra que vestía ropa negra con detalles en blanco y guantes, mismas prendas con las que acudió posteriormente a la escuela.

Arma de uso exclusivo del Ejército

Autoridades de seguridad informaron que el arma utilizada en el ataque corresponde a un fusil calibre 5.56, un tipo de armamento utilizado por fuerzas militares.


Este calibre es empleado en armas como el AR-15 y otros fusiles de asalto, lo que lo ubica dentro de los estándares utilizados por fuerzas armadas a nivel internacional.

Contenido previo en redes sociales

Además del video, se reportó que el estudiante mantenía actividad en redes sociales donde compartía diversos contenidos.


Entre ellos, publicaciones relacionadas con comunidades en línea y referencias a figuras que promueven el uso de armas, lo que forma parte de las líneas de investigación.

El joven fue detenido por fuerzas armadas del estado

Ataque ocurrió en preparatoria

Los hechos se registraron en una preparatoria privada de Michoacán llamada Antón Makarenko, donde el estudiante ingresó al plantel y abrió fuego contra dos docentes.


Versiones preliminares indican que el ataque ocurrió tras una discusión derivada de que no se le permitió el acceso a la escuela por llegar tarde.

Investigación en curso

Tras el ataque, autoridades implementaron un operativo y lograron la detención del presunto responsable, además de asegurar el arma utilizada.


El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer el contexto completo de los hechos, incluyendo la procedencia del arma y el contenido difundido en redes sociales previo al ataque.

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