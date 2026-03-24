VIDEO: Aparece nuevas imágenes de la agresión de Alan Ritchson a su vecino

Lo que comenzó como un reclamo vecinal terminó en una pelea digna de película… pero en la vida real. El actor Alan Ritchson, protagonista de la serie Reacher, fue captado en un tenso enfrentamiento con su vecino, el cual quedó registrado en una cámara corporal del histrión.

El video, difundido en redes sociales, muestra el momento en que el inquilino Ronnie Taylor, visiblemente molesto, sale de su propiedad para confrontar al actor mientras este se encontraba con sus hijos montando motocicletas.

El actor Alan Ritchson grabó el momento de su pelea con la cámara que traía sujeta en el cuerpo / Redes Sociales

Así comenzó todo: reclamos y tensión en plena calle

De acuerdo con las imágenes, Taylor intentó bloquear el paso de Ritchson en medio de la calle, lo que provocó la reacción inmediata del actor, quien bajó de su motocicleta y lo empujó al suelo.

Lejos de calmar la situación, el vecino comenzó a gritar insultos, acusándolo de manejar “como un loco” en una zona residencial donde hay niños. El intercambio de palabras subió rápidamente de tono, con ambos lanzándose insultos y acusaciones.

El vecino acusó ante las autoridades al actor por agresión y por el ruido que genera con su motocicleta / Redes Sociales

De los empujones a los golpes

La situación escaló cuando, tras nuevos empujones, Ritchson decidió responder físicamente y golpeó a su vecino, ordenándole que permaneciera en el suelo.

El video muestra cómo la pelea se intensifica en cuestión de segundos, evidenciando un conflicto que pasó de discusión a agresión directa.

Las autoridades están investigando el caso que quedó grabado en video con diferentes ángulos / Redes Sociales

El conflicto: velocidad y seguridad

Según la versión del vecino, el problema venía de tiempo atrás, ya que acusaba al actor y a sus hijos de circular a alta velocidad sin considerar la seguridad de otros residentes.

Incluso, al final del video se observa a Ritchson conduciendo cerca de 40 millas por hora, mientras uno de sus hijos aparentemente iba aún más rápido.

Autoridades ya investigan el caso

Hasta el momento, la policía ya se encuentra investigando lo ocurrido, y todo apunta a que podría tratarse de un caso de confrontación mutua. Por ahora, ninguna de las partes ha emitido una postura oficial más allá de lo que se observa en el video.

Como dato adicional, tras el incidente, Ritchson publicó una frase de Napoleón Bonaparte en Instagram: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”.

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