Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas

En la serie era el único personaje que no tenía poderes sobrenaturales / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:28 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El intérprete de Xander Harris murió mientras dormía; su familia confirmó que fue por causas naturales

El mundo del entretenimiento está de luto. Nicholas Brendon, actor reconocido por dar vida a ‘Xander Harris’ en la icónica serie Buffy, la cazavampiros, falleció el pasado viernes 20 de marzo a los 54 años, dejando una huella imborrable en toda una generación de fans.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en las redes sociales, en el que expresaron el dolor por la pérdida del actor, pero sabían que ahora estará mejor.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”.
El actor le dio vida a ‘Xander Harris’ en la icónica serie Buffy, la cazavampiros / Especial

¿De qué murió el actor Nicholas Brandon? 

De acuerdo con el mensaje, el actor murió por causas naturales mientras dormía. En sus últimos años, Brendon había encontrado una nueva forma de expresión en la pintura, actividad que lo acompañó en una etapa más introspectiva de su vida.

“Quienes lo conocían bien sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de su personalidad. Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba bajo tratamiento médico para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro”.
La familia de Brendon dio a conocer los motivos de la muerte del histrión / Redes Sociales

De promesa deportiva a estrella de culto

Nicholas Brendon nació en abril de 1971 en Los Ángeles. Aunque en su juventud soñaba con convertirse en jugador profesional de béisbol, una lesión en el brazo cambió por completo su destino y lo llevó a incursionar en la actuación.

Sus primeros pasos en la industria no fueron sencillos. Incluso enfrentó múltiples rechazos laborales debido a su tartamudez, lo que provocó que fuera despedido de más de una decena de trabajos. Sin embargo, logró superar este obstáculo y comenzó a asistir a castings, hasta conseguir el papel que lo catapultaría a la fama mundial.

En Buffy, la cazavampiros, Brendon interpretó a Xander Harris, el único miembro del grupo principal sin poderes sobrenaturales, pero con un papel clave en la historia por su lealtad, humor y humanidad.

Nicholas Brendon trabajó después en más series durante la década de los 90 y 2000 / Redes Sociales

Una carrera marcada por el éxito… y los desafíos

Tras su éxito en televisión, Brendon participó en diversas producciones tanto en cine como en series, destacando títulos como Psycho Beach Party, A Golden Christmas, My Neighbor’s Secret y Big Gay Love, además de apariciones en Dave's World y Celeste in the City.

No obstante, su vida personal también estuvo marcada por momentos complicados, incluyendo problemas de alcoholismo y conflictos legales, como un incidente de violencia doméstica en 2017. A pesar de ello, su legado como actor y su conexión con los fans de Buffy se mantuvieron intactos con el paso de los años.

En su momento vivió problemas de alcoholismo y conflictos legales / Redes Sociales
Últimos videos
Lo Último
10:01 MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
09:45 Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
09:28 Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
09:02 ‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
08:54 Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
08:44 VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
08:23 ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
08:15 Alisson Becker confirma lesión de gravedad: ¿Llega al Mundial?
07:57 ‘Kevin cumplió’: Larcamón elogió el regreso del portero colombiano
07:29 "Es una sensación de agrado que los jugadores respondan": Sergio Bueno habla de números con Mazatlán
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Beisbol
21/03/2026
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Otros Deportes
21/03/2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
Contra
21/03/2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Empelotados
21/03/2026
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
Otros Deportes
21/03/2026
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
Contra
21/03/2026
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión