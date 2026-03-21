Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas

El mundo del entretenimiento está de luto. Nicholas Brendon, actor reconocido por dar vida a ‘Xander Harris’ en la icónica serie Buffy, la cazavampiros, falleció el pasado viernes 20 de marzo a los 54 años, dejando una huella imborrable en toda una generación de fans.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en las redes sociales, en el que expresaron el dolor por la pérdida del actor, pero sabían que ahora estará mejor.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”.

El actor le dio vida a ‘Xander Harris’ en la icónica serie Buffy, la cazavampiros / Especial

¿De qué murió el actor Nicholas Brandon?

De acuerdo con el mensaje, el actor murió por causas naturales mientras dormía. En sus últimos años, Brendon había encontrado una nueva forma de expresión en la pintura, actividad que lo acompañó en una etapa más introspectiva de su vida.

“Quienes lo conocían bien sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de su personalidad. Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba bajo tratamiento médico para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro”.

La familia de Brendon dio a conocer los motivos de la muerte del histrión / Redes Sociales

De promesa deportiva a estrella de culto

Nicholas Brendon nació en abril de 1971 en Los Ángeles. Aunque en su juventud soñaba con convertirse en jugador profesional de béisbol, una lesión en el brazo cambió por completo su destino y lo llevó a incursionar en la actuación.

Sus primeros pasos en la industria no fueron sencillos. Incluso enfrentó múltiples rechazos laborales debido a su tartamudez, lo que provocó que fuera despedido de más de una decena de trabajos. Sin embargo, logró superar este obstáculo y comenzó a asistir a castings, hasta conseguir el papel que lo catapultaría a la fama mundial.

En Buffy, la cazavampiros, Brendon interpretó a Xander Harris, el único miembro del grupo principal sin poderes sobrenaturales, pero con un papel clave en la historia por su lealtad, humor y humanidad.

Nicholas Brendon trabajó después en más series durante la década de los 90 y 2000 / Redes Sociales

Una carrera marcada por el éxito… y los desafíos

Tras su éxito en televisión, Brendon participó en diversas producciones tanto en cine como en series, destacando títulos como Psycho Beach Party, A Golden Christmas, My Neighbor’s Secret y Big Gay Love, además de apariciones en Dave's World y Celeste in the City.

No obstante, su vida personal también estuvo marcada por momentos complicados, incluyendo problemas de alcoholismo y conflictos legales, como un incidente de violencia doméstica en 2017. A pesar de ello, su legado como actor y su conexión con los fans de Buffy se mantuvieron intactos con el paso de los años.