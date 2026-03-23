Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
VIDEO: Captan al actor de Hollywood Alan Ritchson golpeando a su vecino
El actor Alan Ritchson, conocido por su papel en la serie “Reacher”, fue captado en un altercado físico con su vecino en Nashville, Tennessee, hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.
Las imágenes, difundidas inicialmente por el medio estadounidense TMZ, muestran parte de la confrontación entre el actor y otro hombre, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte de las autoridades.
El origen del conflicto
De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió el 22 de marzo de 2026 y se originó por una disputa relacionada con el ruido de una motocicleta en el vecindario.
El vecino, identificado como Ronnie Taylor, señaló que el conflicto comenzó un día antes, cuando reclamó al actor por circular a alta velocidad en la zona residencial.
El momento captado en video
El video muestra a ambos hombres involucrados en una pelea física, en la que presuntamente el actor lanza golpes contra su vecino.
De acuerdo con los testimonios, el altercado incluyó puñetazos y patadas, lo que incrementó la atención mediática tras la difusión del material.
Además, en las imágenes se observa la presencia de menores de edad, identificados como hijos del actor, lo que generó reacciones en redes sociales.
Investigación en curso
Tras la difusión del video, autoridades confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, mientras continúan las indagatorias.
Versiones sobre el inicio de la pelea
Mientras una versión señala que el actor habría agredido a su vecino, otras fuentes indican que el conflicto no fue iniciado por Ritchson.
De acuerdo con estos reportes, el vecino habría empujado al actor en varias ocasiones, incluso provocando su caída de la motocicleta, lo que derivó en la confrontación física.
🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0— TMZ (@TMZ) March 23, 2026
Lesiones y desarrollo del caso
Se reporta que Alan Ritchson presentó hematomas, cortes y una lesión en un dedo tras el incidente.
Asimismo, se ha señalado que el video difundido no muestra el inicio del conflicto, por lo que las autoridades continúan analizando las pruebas disponibles.
El actor, conocido por su trabajo en producciones de acción, se mantiene colaborando con las autoridades, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.