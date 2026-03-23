VIDEO: Captan al actor de Hollywood Alan Ritchson golpeando a su vecino

El actor Alan Ritchson, conocido por su papel en la serie “Reacher”, fue captado en un altercado físico con su vecino en Nashville, Tennessee, hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el medio estadounidense TMZ, muestran parte de la confrontación entre el actor y otro hombre, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte de las autoridades.

Alan Ritchson es un reconocido actor de Hollywood, protagonista de la serie “Reacher”/IG: @alanritchson

El origen del conflicto

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió el 22 de marzo de 2026 y se originó por una disputa relacionada con el ruido de una motocicleta en el vecindario.

El vecino, identificado como Ronnie Taylor, señaló que el conflicto comenzó un día antes, cuando reclamó al actor por circular a alta velocidad en la zona residencial.

El momento captado en video

El video muestra a ambos hombres involucrados en una pelea física, en la que presuntamente el actor lanza golpes contra su vecino.

De acuerdo con los testimonios, el altercado incluyó puñetazos y patadas, lo que incrementó la atención mediática tras la difusión del material.

Además, en las imágenes se observa la presencia de menores de edad, identificados como hijos del actor, lo que generó reacciones en redes sociales.

En el video se observa al artista golpear en varias veces a un hombre que sería su vecino/TMZ

Investigación en curso

Tras la difusión del video, autoridades confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, mientras continúan las indagatorias.

Versiones sobre el inicio de la pelea

Mientras una versión señala que el actor habría agredido a su vecino, otras fuentes indican que el conflicto no fue iniciado por Ritchson.

De acuerdo con estos reportes, el vecino habría empujado al actor en varias ocasiones, incluso provocando su caída de la motocicleta, lo que derivó en la confrontación física.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Lesiones y desarrollo del caso