Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Captan al actor de Hollywood Alan Ritchson golpeando a su vecino

El actor está en la mira tras un video donde se le ve golpeando a su vecino/IG: @alanritchson-TMZ
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:24 - 23 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Hay versiones que aseguran que el protagonista de la serie ‘Reacher’ primero fue agredido por su vecino

El actor Alan Ritchson, conocido por su papel en la serie “Reacher”, fue captado en un altercado físico con su vecino en Nashville, Tennessee, hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.


Las imágenes, difundidas inicialmente por el medio estadounidense TMZ, muestran parte de la confrontación entre el actor y otro hombre, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte de las autoridades.

Alan Ritchson es un reconocido actor de Hollywood, protagonista de la serie “Reacher”/IG: @alanritchson

El origen del conflicto

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió el 22 de marzo de 2026 y se originó por una disputa relacionada con el ruido de una motocicleta en el vecindario.


El vecino, identificado como Ronnie Taylor, señaló que el conflicto comenzó un día antes, cuando reclamó al actor por circular a alta velocidad en la zona residencial.

El momento captado en video

El video muestra a ambos hombres involucrados en una pelea física, en la que presuntamente el actor lanza golpes contra su vecino.


De acuerdo con los testimonios, el altercado incluyó puñetazos y patadas, lo que incrementó la atención mediática tras la difusión del material.


Además, en las imágenes se observa la presencia de menores de edad, identificados como hijos del actor, lo que generó reacciones en redes sociales.

En el video se observa al artista golpear en varias veces a un hombre que sería su vecino/TMZ

Investigación en curso

Tras la difusión del video, autoridades confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.


Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, mientras continúan las indagatorias.

Versiones sobre el inicio de la pelea

Mientras una versión señala que el actor habría agredido a su vecino, otras fuentes indican que el conflicto no fue iniciado por Ritchson.


De acuerdo con estos reportes, el vecino habría empujado al actor en varias ocasiones, incluso provocando su caída de la motocicleta, lo que derivó en la confrontación física.

Lesiones y desarrollo del caso

Se reporta que Alan Ritchson presentó hematomas, cortes y una lesión en un dedo tras el incidente.


Asimismo, se ha señalado que el video difundido no muestra el inicio del conflicto, por lo que las autoridades continúan analizando las pruebas disponibles.


El actor, conocido por su trabajo en producciones de acción, se mantiene colaborando con las autoridades, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Últimos videos
Lo Último
00:47 Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
00:16 Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
00:12 Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
00:01 A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
00:01 Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026
00:00 El mejor Chivas en 30 años: líder con paso histórico en torneos cortos
00:00 Agenda deportiva martes 23 de marzo 2026
23:52 Mbappé rompe el silencio sobre su lesión: "Estoy al 100%, se dijeron mentiras"
23:44 Vinicius responde a Simeone con doblete y burla en triunfo del Real Madrid sobre Atlético
23:08 Erick Portillo alza la voz: "no todo es futbol" tras histórica medalla mundial
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
Futbol
24/03/2026
Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
Futbol
24/03/2026
Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
Basquetbol
24/03/2026
Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
Futbol
24/03/2026
A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026 | RÉCORD
Portada del día
24/03/2026
Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026
Jugadores de Chivas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
24/03/2026
El mejor Chivas en 30 años: líder con paso histórico en torneos cortos