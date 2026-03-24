Contra

VIDEO: ¿Qué le pasó a Peso Pluma? Fans se preocupan por su aspecto

El artista lucía extraño e incluso alejado de la realidad, dicen sus seguidores / Redes Sociales
Jorge Reyes 12:41 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cantante de corridos tumbados generó alarma entre sus seguidores tras mostrarse triste y extraño tras dar un show

Peso Pluma volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su música, sino por su comportamiento durante un concierto en California que encendió las alarmas entre sus fans.

El intérprete de corridos tumbados compartió un momento íntimo, donde confesó lo difícil que es estar lejos de su pareja, Kenia OS, mientras cumple con su agenda profesional.

Esta, creo que es la parte más difícil después de tener un show, no saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo, pero estoy agradecido de tener la vida que tengo”, expresó el cantante.

Sin embargo, lo que parecía un momento romántico terminó generando preocupación. Peso Pluma apareció sentado en un sillón, con semblante serio y actitud apagada, lo que provocó comentarios sobre su estado físico y emocional.

El semblante de Peso Pluma ha estado preocupando a sus seguidores pues no luce nada bien / Redes Sociales

Fans en alerta por su comportamiento

Usuarios en redes sociales señalaron que el cantante lucía “extraño” e incluso “alejado de la realidad”, lo que reavivó teorías y preocupaciones sobre su salud.

Este episodio se suma a otro video viral donde aparece junto a Tito Double P, en el que su postura corporal —inclinado hacia adelante con los brazos suspendidos— fue relacionada por algunos internautas con el consumo de sustancias como el fentanilo.

No obstante, en ese mismo clip el artista se reincorpora rápidamente, sonríe y continúa con normalidad, lo que deja abierta la interpretación de si se trató de una broma o un malentendido.

El cantante de corridos tumbados dice extrañar muchos a su novia Kenia Os / Redes Sociales

Su relación con Kenia OS sigue firme

Pese a la polémica, la relación entre Peso Pluma y Kenia OS continúa sólida. La pareja hizo oficial su romance en 2025 y para 2026 siguen compartiendo momentos públicos.

Los detalles del cantante a su amada dicen que su relación va por buen camino / Redes Sociales

Ambos han celebrado fechas importantes como aniversarios y San Valentín, además de protagonizar gestos románticos en conciertos y redes sociales, donde constantemente presumen su relación.

Uno de los momentos más recientes fue la sorpresa que el cantante le dio a Kenia OS previo a su show de “K de Karma”, reafirmando su cercanía pese a la distancia.

AQUÍ EL VIDEO DE SU EXTRAÑA ACTITUD 👇🏻
