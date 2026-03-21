Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Peso Pluma recuerda y hace ‘homenaje’ a Nery Castillo

Peso Pluma durante su presentación en Coachella Captura de pantalla de futbolasada
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:48 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Una foto que hace recordar buenos tiempos del Tri

La nostalgia volvió a pegarle al futbol mexicano, pero esta vez desde la música. Peso Pluma sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen única en la que rinde homenaje a Nery Castillo, uno de los talentos más recordados de la Selección Mexicana.

Una postal que despertó la nostalgia

En la fotografía, el cantante aparece de espaldas, vistiendo una camiseta con el nombre “N. Castillo” y el número 21, un detalle que inmediatamente encendió las redes sociales. La postal, en blanco y negro, tiene ese toque retro que conecta directamente con la época en la que el exfutbolista brillaba, especialmente en la Copa América 2007.

Nery Castillo | MEXSPORT

El gesto no es menor. Nery Castillo fue un jugador que, pese a no tener una carrera larga en la élite, dejó momentos imborrables para la afición mexicana, convirtiéndose en un futbolista azteca que dejó su huella en Europa.

Nery Castillo en un partido con Olimpiakos

Su amor por el futbol: fiel al Atlas FC, pero admirador de Michael Jordan

Más allá de la música, Peso Pluma ha dejado claro en varias ocasiones que el futbol es una de sus enormes pasiones. El cantante ha mostrado abiertamente su apoyo al Atlas, equipo al que sigue y del que se ha declarado aficionado.

Peso Pluma con plantel del Atlas tras partido amistoso ante Cruz Azul | X: @AtlasFC

Sin embargo, su gusto por el deporte no se limita al balompié. También ha demostrado admiración por figuras legendarias como Michael Jordan, ícono del basquetbol mundial, lo que refleja su conexión con distintas disciplinas deportivas.

¡La Doble P en la NBA! Peso Pluma asiste al juego entre Hawks y Magic en la Arena CDMX | AXEL FERNÁNDEZ

Este homenaje a Nery Castillo no solo es una simple colaboración o guiño hacia el pasado, sino una muestra de cómo el futbol sigue influyendo en la cultura popular y en artistas que hoy marcan tendencia.

Últimos videos
Lo Último
18:32 ¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
18:27 ¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
18:08 Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
18:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
18:00 Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
17:52 ¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings
17:51 ¡A lo Cuau! Pumas propina derrota al América en la Sub-21 con burla incluida a Cuauhtémoc Blanco
17:41 ¿Dónde ver Santos vs. Puebla? Fecha, hora y transmisión de la Jornada 12 de la Liga MX
17:35 Metro CDMX busca hogar para perros rescatados de las vías: así puedes adoptarlos
17:27 Pietrasanta revela secretos de su etapa junto a Javier Alarcón en Televisa
Tendencia
1
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
2
Futbol Hasta el cielo: Raúl Jiménez anota penal con el Fulham y se lo dedica a su padre
3
Futbol ¡Final tenso! Karen Díaz negó saludo a Larcamón al terminar el Mazatlán vs Cruz Azul
4
Futbol Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
5
Futbol Memo Ochoa lanza emotivo mensaje tras volver a convocatoria de la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
Te recomendamos
¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
Futbol
21/03/2026
¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
Empelotados
21/03/2026
¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
Futbol
21/03/2026
Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
Basquetbol
21/03/2026
¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
Otros Deportes
21/03/2026
Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings
NFL
21/03/2026
¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings