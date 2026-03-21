Peso Pluma recuerda y hace ‘homenaje’ a Nery Castillo

La nostalgia volvió a pegarle al futbol mexicano, pero esta vez desde la música. Peso Pluma sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen única en la que rinde homenaje a Nery Castillo, uno de los talentos más recordados de la Selección Mexicana.

Una postal que despertó la nostalgia

En la fotografía, el cantante aparece de espaldas, vistiendo una camiseta con el nombre “N. Castillo” y el número 21, un detalle que inmediatamente encendió las redes sociales. La postal, en blanco y negro, tiene ese toque retro que conecta directamente con la época en la que el exfutbolista brillaba, especialmente en la Copa América 2007.

Nery Castillo | MEXSPORT

El gesto no es menor. Nery Castillo fue un jugador que, pese a no tener una carrera larga en la élite, dejó momentos imborrables para la afición mexicana, convirtiéndose en un futbolista azteca que dejó su huella en Europa.

Nery Castillo en un partido con Olimpiakos

Su amor por el futbol: fiel al Atlas FC, pero admirador de Michael Jordan

Más allá de la música, Peso Pluma ha dejado claro en varias ocasiones que el futbol es una de sus enormes pasiones. El cantante ha mostrado abiertamente su apoyo al Atlas, equipo al que sigue y del que se ha declarado aficionado.

Peso Pluma con plantel del Atlas tras partido amistoso ante Cruz Azul | X: @AtlasFC

Sin embargo, su gusto por el deporte no se limita al balompié. También ha demostrado admiración por figuras legendarias como Michael Jordan, ícono del basquetbol mundial, lo que refleja su conexión con distintas disciplinas deportivas.

¡La Doble P en la NBA! Peso Pluma asiste al juego entre Hawks y Magic en la Arena CDMX | AXEL FERNÁNDEZ