VIDEO: Alumno dispara contra dos maestras en escuela de Michoacán; habría advertido el ataque

Un hecho violento sacudió a la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que un alumno de aproximadamente 15 años abriera fuego dentro de una preparatoria privada, dejando como saldo a dos maestras sin vida.

Los hechos ocurrieron al interior de la preparatoria Antón Makarenko, ubicada sobre la calle Francisco Villa, donde el estudiante ingresó con un arma de fuego y comenzó a disparar.

De acuerdo con los primeros reportes, las balas impactaron directamente a las docentes, quienes fueron atendidas por paramédicos; sin embargo, ya no contaban con signos vitales.

El menor de edad anunció en redes lo que sería su ataque a la escuela donde iba en Lázaro Cárdenas / Redes Sociales

Autoridades detienen y amarran al menor

Tras el ataque, compañeros y personal docente alertaron a las autoridades, quienes acudieron rápidamente al lugar y lograron detener al presunto responsable para después amarrarlo con una lazo y así evitar que se escapara. El plantel fue evacuado como medida de seguridad, mientras elementos policiacos acordonaron la zona para permitir el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque.

El presunto responsable fue detenido y amarrado por la policía / Redes Sociales

¿Ataque premeditado? Esto circula en redes

En medio de la conmoción, comenzaron a difundirse imágenes del presunto agresor en redes sociales, donde aparentemente habría anticipado el ataque con la frase: “Hoy es el día”.

Además, se le observa en fotografías portando un arma larga de uso exclusivo del Ejército, incluso posando frente al espejo y apuntándose a sí mismo.

Una de las maestras quedó tirada en la puerta de la preparatoria privada Antón Makarenko / Redes Sociales

Estas publicaciones ya forman parte de las líneas de investigación, aunque las autoridades aún no han emitido un posicionamiento oficial al respecto.

Fiscalía ya investiga los hechos

Peritos y agentes ministeriales se encuentran recabando evidencia en el lugar para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que llevaron al menor a perpetrar el ataque.