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Contra

Adolescente de 15 años enfrentará estos cargos tras disparar contra maestras en Michoacán

La defensa solicitó la duplicidad del plazo para definir la situación jurídica del menor / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:06 - 27 marzo 2026
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El caso de Osmar “N” ha conmocionado al estado por la brutalidad del crimen y la edad del presunto agresor

Un caso que ha sacudido a Michoacán y encendido alarmas en todo el país. Osmar “N”, un estudiante de apenas 15 años, fue imputado por los delitos de feminicidio y portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, tras ser señalado como responsable del asesinato de dos maestras en la preparatoria “Anton Makarenko”.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el menor enfrenta un proceso judicial bajo el sistema de justicia para adolescentes, luego de un ataque que, según las autoridades, habría sido planeado con anticipación.

El joven fue detenido después de disparar contra dos maestras de una preparatoria en Michoacán / Redes Sociales

Así avanza el proceso legal contra Osmar “N”

El pasado jueves se llevó a cabo la audiencia inicial, presidida por un juez especializado en justicia penal para adolescentes, donde se formalizaron los cargos.

Durante la sesión, la defensa solicitó la duplicidad del plazo para definir la situación jurídica del menor, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Como medida cautelar, el juez ordenó internamiento preventivo, mientras que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

Por la muerte de las docentes, el estudiante enfrentará los cargos de feminicidio y portación de armas exclusivas del Ejército / Redes Sociales

Ataque premeditado: lo que ocurrió en la escuela

De acuerdo con la Fiscalía, el crimen no fue un hecho espontáneo. Las investigaciones indican que Osmar “N” ya tenía la intención de cometer el ataque desde un día antes.

Incluso, el joven habría publicado videos en redes sociales donde aparecía con un arma larga y mensajes en contra de las mujeres.

Las autoridades mencionaron que el ataque fue planeado desde un día antes / Redes Sociales

La mañana del martes, alrededor de las 8:30 horas, ingresó al plantel con un rifle semiautomático oculto en un estuche de guitarra y abrió fuego contra las docentes María del Rosario y Tatiana.

Ambas maestras recibieron disparos en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y con intencionalidad. Minutos después, el menor fue detenido por elementos policiales.

La próxima audiencia fue programada para el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas / Redes Sociales
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