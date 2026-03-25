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¿Cuántos años de cárcel enfrentaría el estudiante que mató a dos maestras en Michoacán?

Osmar 'N' está detenido y hay un proceso abierto en su contra
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:39 - 25 marzo 2026
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Al ser menor de edad, Osmar ‘N’ no puede ser procesado conforme al Código Penal del país

El caso del estudiante de 15 años que presuntamente asesinó a dos maestras en una preparatoria de Michoacán sigue conmocionando al país. Sin embargo, tras su detención y el comienzo de la investigación para determinar su culpabilidad, ahora la pregunta es: ¿cuántos años en la cárcel pasaría, tomando en cuenta que es menor de edad?

Horas antes del hecho, el joven presumió en redes el fusil con el que cometió las ejecuciones

¿Qué hizo el estudiante de Michoacán?

Osmar ‘N’, como ha sido identificado el joven, llevó escondido en una funda de guitarra un fusil calibre 5.56, perteneciente posiblemente a un familiar.


Cuando le impidieron ingresar a la preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán, llamada Antón Makarenko, abrió fuego contra dos maestras, gastando 27 de las 67 balas que cargaba.


Tatiana Madrigal Bedolla, maestra que estaba en la recepción de la escuela, así como la coordinadora académica, Mariana del Rosario Sagrero, perdieron la vida casi al instante, quedando tendidas en los pasillos del plantel.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

Ante este presunto delito, que podría calificarse como homicidio, ha surgido la duda sobre si Osmar ‘N’ debería ser juzgado como adulto o si se respetarán las concesiones que se les dan a los menores de edad en este tipo de casos.


De ser así, y de acuerdo con el Código Penal del estado de Michoacán, su pena máxima sería de 5 años en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, mejor conocida como Tutelar de Menores.

Dos maestras de una preparatoria privada en Michoacán fueron las víctimas/Facebook: Rosalinda Savala

Fiscalía de Michoacán: lo que se sabe del caso

Hay elementos para la consignación, la orden de aprehensión y la vinculación a proceso”, informó Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, agregando que durante su administración se han formado carpetas de investigación contra menores que cometieron delitos graves, a los cuales se les ha interpuesto una condena de 5 años.

La ley a un menor de edad le da ciertas garantías, pero quiero decirte que en el caso de Michoacán, cuando nosotros llegamos, no había una carpeta judicializada de menores de edad; a partir de agosto, que nosotros asumimos esta responsabilidad, hemos judicializado 13 carpetas de menores de edad involucrados en temas de delincuencia organizada, homicidios.

Algo se tiene que hacer, no porque la ley los ampare los tienen que dejar en libertad, si la ley te permite de acuerdo a diferentes antecedentes y tesis logremos consignar, vincular a proceso para que por lo menos haya una sanción de 5 años en el caso de menores de edad, yo creo que vale la pena. Es preferible que un homicida de 15, 16, 17 años esté resguardado por un tiempo a que siga en la calle”, agregó.
El fiscal de Michoacán confirmó que sería una pena máxima de 5 años de prisión para el joven atacante/Gobierno de México

¿Qué dice la ley en México sobre estos delitos?

En México, el Código Penal establece penas de 40 a 60 años, y hasta 70 años de cárcel en casos con agravantes específicas para el delito de feminicidio.


Por su parte, la portación y posesión de arma de fuego ronda entre los 2 y 8 años de cárcel, pudiendo extenderse hasta los 15 años si se trata de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

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