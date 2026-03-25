¿Qué hay detrás del término incel y su relación con el ataque en una preparatoria de Michoacán?

Un hecho de violencia ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha sacudido al país y abierto un nuevo debate sobre la influencia de contenidos digitales en jóvenes. Un estudiante de 15 años ingresó armado a su escuela y asesinó a dos profesoras dentro del plantel, en un caso que ha generado indignación y preocupación a nivel nacional.

El ataque ocurrió el 24 de marzo en la preparatoria Antón Makárenko. De acuerdo con los reportes, el adolescente llevó un arma de alto poder al interior de la escuela y disparó directamente contra las docentes, quienes murieron en el lugar.

Horas antes del crimen, el joven había publicado contenido en redes sociales que ahora es clave en la investigación. En uno de los mensajes, grabado frente al espejo mientras portaba un arma, escribió: “Hoy es el día”.

El agresor, de 15 años, publicó mensajes en redes antes de cometer el crimen./ RS

En otra publicación, el agresor expresó: “He decidido enviar a las feministas, que siempre han arruinado mi vida, con su creador”, lo que encendió las alertas sobre una posible motivación basada en odio hacia las mujeres.

¿Qué significa ser incel?

El término incel proviene del inglés involuntary celibate, que se traduce como “célibe involuntario”. Aunque originalmente surgió como un espacio de apoyo emocional, con el tiempo evolucionó hacia comunidades digitales donde predominan discursos de frustración, rechazo y misoginia.

En estos espacios, algunos usuarios culpan a las mujeres de sus problemas personales y construyen narrativas que pueden escalar hacia el odio. Expertos advierten que la exposición constante a este tipo de contenido puede influir en jóvenes vulnerables, especialmente si atraviesan aislamiento social o problemas emocionales.

“Hoy es el día”, escribió el adolescente horas antes del ataque en su escuela./ RS

¿Qué se sabe del caso y qué podría pasar legalmente?

Tras el ataque, el adolescente fue detenido dentro del plantel. Autoridades aseguraron el arma utilizada, así como municiones, y confirmaron que el arma no contaba con registro legal. También se investiga cómo tuvo acceso a ella.

Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario S., de 36 años, y Tatiana B., de 37. La comunidad escolar fue evacuada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Debido a que el agresor es menor de edad, el proceso judicial estará sujeto a la legislación para adolescentes, lo que ha generado debate sobre las posibles sanciones en un caso de esta magnitud.

El caso ha encendido alertas por la influencia de ideologías de odio en jóvenes./ RS