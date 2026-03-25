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¿Qué estudiar en México? Estas carreras ofrecen los mejores salarios en 2026

La especialización es clave para aumentar el salario en profesiones como medicina./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:20 - 25 marzo 2026
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Tecnología, salud e ingenierías lideran la lista de profesiones mejor pagadas en México; conoce cuáles ofrecen mayor ingreso y futuro laboral

Elegir una carrera universitaria en México puede marcar una gran diferencia en el ingreso mensual a futuro. Actualmente, hay profesiones que destacan por ofrecer salarios superiores al promedio, alcanzando ingresos que van desde los 24 mil hasta más de 43 mil pesos al mes, dependiendo de la experiencia y especialización.

Entre las opciones mejor remuneradas, las áreas tecnológicas se posicionan como las favoritas del mercado laboral. Carreras como Ingeniería en Software o Tecnologías de la Información pueden ofrecer sueldos promedio que rondan entre los 30 mil y 43 mil pesos mensuales, especialmente en empresas internacionales o del sector digital.

Elegir bien una carrera puede marcar la diferencia en el ingreso mensual en México./ Pixabay

Las carreras con mejores sueldos en México

Otra de las profesiones con altos ingresos es Medicina, particularmente cuando se cuenta con una especialidad. Un médico especialista puede ganar entre 25 mil y 40 mil pesos al mes, e incluso más en el sector privado o con consultorio propio.

En el ámbito financiero, carreras como Economía y Finanzas también destacan. Profesionistas en estas áreas pueden percibir entre 24 mil y 35 mil pesos mensuales, sobre todo en bancos, consultoras o corporativos.

Las ingenierías tradicionales tampoco se quedan atrás. Ingeniería Industrial, Civil o Electrónica pueden generar ingresos de entre 22 mil y 32 mil pesos mensuales, dependiendo del sector y la experiencia acumulada.

Las áreas de tecnología lideran la lista de profesiones con mejores oportunidades laborales./ Pixabay

Por otro lado, Negocios Internacionales se ha convertido en una opción atractiva, con salarios que van de los 25 mil a 30 mil pesos, impulsados por el comercio global y la expansión de empresas multinacionales.

¿Qué carrera conviene estudiar para ganar más dinero?

Si el objetivo es obtener un alto ingreso, las carreras relacionadas con tecnología siguen siendo la mejor apuesta. La demanda de programadores, analistas de datos y expertos en ciberseguridad continúa en aumento, lo que impulsa los sueldos hacia arriba.

Sin embargo, no todo depende de la carrera. Factores como la experiencia, certificaciones, dominio de idiomas y especialización influyen directamente en el salario final. Un profesionista bien preparado puede duplicar sus ingresos en pocos años.

La especialización es clave para aumentar el salario en profesiones como medicina./ Pixabay

También es importante considerar que algunas carreras requieren más tiempo de formación, como medicina, pero ofrecen mayores ingresos a largo plazo. Otras, como tecnología, permiten incorporarse más rápido al mercado laboral con sueldos competitivos desde etapas tempranas.

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