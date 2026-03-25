Subsidio de luz CFE 2026: fechas, estados y cómo saber si pagarás menos en tu recibo

La CFE activará el subsidio de verano 2026 en zonas de altas temperaturas; conoce cuándo inicia, dónde aplica y cómo evitar perder el beneficio.

Con la llegada de las altas temperaturas en México, el consumo de electricidad en los hogares suele aumentar por el uso constante de ventiladores y aires acondicionados. Para evitar que esto se refleje en recibos elevados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementa cada año el subsidio de verano, un apoyo que reduce el costo del servicio en regiones donde el calor es más intenso.

Este beneficio no requiere ningún trámite por parte de los usuarios. La CFE aplica el descuento de forma automática en los recibos de quienes viven en zonas donde las temperaturas superan ciertos niveles y cuentan con tarifas domésticas específicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el apoyo tiene límites de consumo.

Con altas temperaturas, el consumo eléctrico aumenta, pero el subsidio puede aliviar el recibo./ Pixabay

¿Cuándo inicia el subsidio de luz de la CFE en 2026?

Para 2026, el programa arranca en distintas fechas dependiendo del estado. En Sonora, donde el calor se presenta antes, el subsidio comienza el 1 de abril. En el resto de las entidades con altas temperaturas, el apoyo se activa a partir del 1 de mayo y se mantiene vigente hasta el 31 de octubre.

Durante este periodo, el costo por kilowatt-hora (kWh) disminuye dentro de ciertos rangos de consumo, lo que permite a las familias enfrentar la temporada de calor sin que el gasto eléctrico se dispare de forma excesiva.

El subsidio está dirigido a usuarios con tarifas domésticas como 1C, 1D, 1E y 1F, principalmente en regiones del norte, occidente y sureste del país. Entre los estados beneficiados se encuentran Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, entre otros.

La CFE aplica automáticamente el descuento en zonas donde el calor supera los 30 grados./ Pixabay

¿Cómo saber si recibes el descuento en tu recibo?

Para confirmar si eres beneficiario, basta con revisar tu recibo de luz. En la parte superior aparece la tarifa asignada a tu domicilio. Si corresponde a una tarifa doméstica dentro de las zonas cálidas y no estás en esquema de alto consumo (DAC), el subsidio se reflejará automáticamente durante los meses de verano.

No es necesario registrarse ni acudir a oficinas, ya que la CFE ajusta los costos con base en su padrón de usuarios. También puedes consultar información adicional en el portal oficial o comunicarte al número 071 para resolver dudas.

Aunque el apoyo representa un alivio, no es ilimitado. Cada tarifa tiene un tope mensual de consumo; si se rebasa, la energía adicional se cobra a un precio más alto. En casos donde el consumo elevado se vuelve constante, el usuario puede ser reclasificado a tarifa DAC, lo que implica perder el subsidio.

Revisar tu tarifa en el recibo es clave para saber si eres beneficiario del subsidio./ Pixabay