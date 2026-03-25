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México ya no lidera la obesidad infantil, pero continúa en el top 10 mundial

México sigue en el top 10 de obesidad infantil pese a ligera baja en ranking. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:51 - 25 marzo 2026
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Aunque hay una leve mejora, millones de menores siguen en riesgo.

México logró descender en el ranking mundial de obesidad infantil en los últimos años; sin embargo, el país aún se mantiene entre los primeros lugares a nivel global, reflejando que el problema de salud pública sigue lejos de resolverse.

México logró bajar posiciones en obesidad infantil, pero aún se mantiene entre los países con más casos en el mundo. / iStock

México sigue entre los países con más obesidad infantil

De acuerdo con datos recientes del Atlas Mundial de la Obesidad 2026, México ocupa actualmente el octavo lugar mundial en obesidad infantil, con alrededor de 13 millones de casos entre niñas, niños y adolescentes.

Este avance contrasta con la situación de hace más de una década, cuando el país se posicionaba entre el primer y segundo lugar mundial, lo que indica una ligera mejora en la tendencia.

Aunque hay avances, la obesidad infantil sigue siendo uno de los mayores retos de salud en el país. / iStock

A pesar de ello, organismos internacionales advierten que México continúa dentro del grupo de naciones con mayor prevalencia de este problema, junto con países como China, Estados Unidos o Brasil.

¿Por qué sigue siendo un problema grave?

Aunque el país ha implementado medidas para combatir la obesidad, como el etiquetado frontal, impuestos a bebidas azucaradas y restricciones en escuelas, especialistas señalan que el impacto aún es limitado.

En México, uno de cada tres niños en edad escolar presenta sobrepeso u obesidad, lo que evidencia la magnitud del problema.

Además, entre 2020 y 2023, 36.5% de los escolares y 40.4% de los adolescentes registraron estas condiciones, colocándolo entre los niveles más altos a nivel global.

Las cifras mejoran lentamente, pero México sigue dentro del top 10 mundial en obesidad infantil. / iStock

Consecuencias que van más allá del peso

La obesidad infantil no solo impacta en la calidad de vida inmediata, también incrementa el riesgo de enfermedades crónicas desde edades tempranas.

Se estima que en México:

  • 1.5 millones de menores podrían presentar signos de enfermedad cardiovascular

  • 1.1 millones desarrollarían hipertensión

Estas condiciones están directamente relacionadas con el exceso de peso en la infancia.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud advierte que la obesidad se ha convertido en una de las formas más comunes de malnutrición, superando incluso al bajo peso en niños y adolescentes.

La obesidad infantil no solo impacta el presente, también eleva riesgos de enfermedades a futuro. / iStock
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