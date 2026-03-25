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Precio del dólar hoy 25 de marzo: se mantiene en 17.77 pesos y consolida tendencia
El precio del dólar hoy miércoles 25 de marzo de 2026 se ubica en 17.77 pesos por unidad, manteniéndose en niveles elevados frente al peso mexicano en el mercado interbancario.
La divisa estadounidense conserva una tendencia firme, impulsada por factores externos que continúan generando cautela en los mercados financieros.
El tipo de cambio se mantiene dentro del rango alto observado en los últimos días.
Comparativa: así abrió frente al cierre del martes
Al cierre del martes 24 de marzo, el dólar se ubicó alrededor de 17.79 pesos, mientras que este miércoles cotiza en 17.77 pesos.
El movimiento representa una ligera baja de dos centavos, aunque sin modificar la tendencia general.
El tipo de cambio se mantiene estable, pero en niveles elevados respecto a semanas anteriores.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones bancarias, el dólar se cotiza en promedio en:
Compra: 17.4613 pesos
Venta: 18.027 pesos
El precio de venta se mantiene cercano a los 18 pesos, consolidando ese nivel como referencia en ventanillas.
Así se ha comportado el dólar en la última semana
Durante la última semana, el dólar ha mostrado un comportamiento con tendencia alcista y estabilidad en la parte alta.
La cotización ha oscilado entre los 17.60 y 17.80 pesos, manteniéndose dentro de ese rango sin movimientos bruscos.
Esto refleja un mercado cambiario con ajustes moderados, pero con presión constante sobre el peso.
Tipo de cambio en bancos hoy 25 de marzo
En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza de la siguiente manera:
Banco Azteca: compra en 16.60 | venta en 18.44
BBVA: compra en 16.95 | venta en 18.08
Banorte: compra en 16.60 | venta en 18.10
Santander: compra en 16.70 | venta en 18.40
Banregio: compra en 16.60 | venta en 18.50
BanBajío: compra en 17.20 | venta en 18.40
Afirme: compra en 16.90 | venta en 18.50
Intercam: compra en 17.31 | venta en 18.32
Monex: compra en 16.92 | venta en 18.70
Banamex / Citibanamex: compra en 17.28 | venta en 18.26
El tipo de cambio FIX del Banco de México se ubica en 17.8047 pesos, referencia oficial del mercado.