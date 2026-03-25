Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo tras años de búsqueda: "Vamos a casa, hijo"

Ceci Flores anunció el hallazgo de restos que podrían corresponder a su hijo desaparecido en 2019, en Hermosillo, Sonora. / X: @MadresBuscan
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:33 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El hallazgo ocurrió en una carretera de Sonora y marca un momento clave en una historia que conmovió al país

La madre buscadora Ceci Flores anunció el hallazgo de restos óseos que podrían corresponder a su hijo, desaparecido desde 2019, luego de años de búsqueda incansable en distintas zonas del estado.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora localizó restos tras años de búsqueda en campo. / RS



El descubrimiento se registró en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, donde la activista localizó huesos humanos que, según su testimonio, pertenecerían a su hijo Marco Antonio.

A través de sus redes sociales, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, compartió un mensaje que refleja el dolor, la resistencia y el cierre que representa este momento:

¡Vamos a casa hijo! Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que con cada paso te iba a encontrar con vida, que llegaría a tiempo para protegerte, para abrazarte y darte los besos más bonitos que sólo sabe dar una madre... Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte.
El hallazgo ocurrió en el kilómetro 46 de la carretera 26, donde la madre buscadora realizó labores de rastreo. / @CeciPatriciaF

¿Ya se confirmó que los restos son de su hijo?

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial. Las autoridades deberán realizar pruebas genéticas para determinar si los restos corresponden a Marco Antonio, por lo que el proceso de identificación sigue en curso.

Tras años de búsqueda, Ceci Flores encontró restos humanos que podrían ser de su hijo Marco Antonio. / RS

Pese a ello, Ceci Flores ha señalado que reconoce indicios como la vestimenta y el contexto del hallazgo, lo que le da certeza personal sobre la identidad de los restos.

Un hallazgo marcado por años de búsqueda

La historia de Ceci Flores se convirtió en símbolo de la crisis de desapariciones en México. Desde la desaparición de su hijo, la activista emprendió una búsqueda que la llevó a fundar un colectivo integrado por madres en la misma situación.

Durante estos años, ha recorrido zonas desérticas y participado en múltiples jornadas de rastreo, enfrentando riesgos y amenazas, con el objetivo de localizar a personas desaparecidas, incluso si eso significaba encontrarlas sin vida.

En este caso, la propia Flores relató que los restos fueron encontrados dispersos, lo que complicó su recuperación tras el paso del tiempo.

“Vámonos a casa, hijo”, escribió Ceci Flores tras localizar restos en la carretera 26, en Sonora. / @CeciPatriciaF
Últimos videos
Lo Último
08:49 Papá de Lamine Yamal vuelve a generar polémica: “A mi hijo no le hace falta compararse con nadie”
08:46 Cómo llegar al Estadio Azteca sin estacionamiento: rutas, transporte y horarios
08:30 ¿Listo para el Mundial 2026? Desde la FMF ponen fecha para el regreso de Gilberto Mora
08:10 ¿Qué pasó con Cocca y Jimmy Lozano? Duilio Davino rompe el silencio sobre el banquillo del Tri
07:40 Médico de Nueva Caledonia termina en el hospital previo al repechaje del Mundial 2026
07:35 Precio del dólar hoy 25 de marzo: se mantiene en 17.77 pesos y consolida tendencia
07:29 ¡Modo superestrella! Paulinho es recibido por toda la Selección Portuguesa previo a enfrentar a México
07:00 El Reporte Ponce: Las marchas ponen a prueba el Mundial en CDMX
06:26 Portada RÉCORD 25 marzo 2026
00:45 Partidos de hoy miércoles 25 de marzo
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte
2
Futbol Internacional ¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf
3
Empelotados Exjugador de Cruz Azul estalla contra Martín Anselmi: "¡Me revienta!"
4
Empelotados Álvaro Morales tiene fuerte pelea en vivo con Desirée Monsivais y exige respeto
5
Futbol México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial
6
Futbol ¿Quiñones regresa a casa? El inesperado mensaje de Atlas para su Bicampeón
Te recomendamos
Papá de Lamine Yamal vuelve a generar polémica: “A mi hijo no le hace falta compararse con nadie”
Futbol
25/03/2026
Papá de Lamine Yamal vuelve a generar polémica: “A mi hijo no le hace falta compararse con nadie”
Cómo llegar al Estadio Azteca sin estacionamiento: rutas, transporte y horarios
Contra
25/03/2026
Cómo llegar al Estadio Azteca sin estacionamiento: rutas, transporte y horarios
Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT
Futbol
25/03/2026
¿Listo para el Mundial 2026? Desde la FMF ponen fecha para el regreso de Gilberto Mora
¿Qué pasó con Cocca y Jimmy Lozano? Duilio Davino rompe el silencio sobre el banquillo del Tri
Futbol
25/03/2026
¿Qué pasó con Cocca y Jimmy Lozano? Duilio Davino rompe el silencio sobre el banquillo del Tri
Jugadores de Nueva Caledonia entrenan en Guadalajara previo al Repechaje del Mundial 2026 | ALFREDO OLIVAREZ
Futbol
25/03/2026
Médico de Nueva Caledonia termina en el hospital previo al repechaje del Mundial 2026
Precio del dólar hoy 25 de marzo: se mantiene en 17.77 pesos y consolida tendencia
Contra
25/03/2026
Precio del dólar hoy 25 de marzo: se mantiene en 17.77 pesos y consolida tendencia