Uber integrará taxis concesionados en CDMX: así podrás pedirlos desde la app rumbo al Mundial 2026

La plataforma de movilidad Uber anunció una nueva etapa en la Ciudad de México: ahora los taxis concesionados podrán solicitarse directamente desde su aplicación, como parte de una alianza inédita con el gremio tradicional de transporte.

La plataforma permitirá solicitar taxis tradicionales directamente desde su aplicación. / iStock

Una alianza que cambia la movilidad en CDMX

Luego de años de tensiones entre plataformas digitales y taxistas, Uber confirmó un acuerdo con conductores concesionados para integrarlos como una nueva opción de viaje dentro de la app.

De acuerdo con la empresa, esta colaboración busca ampliar las alternativas de transporte tanto para habitantes como para visitantes, especialmente ante la llegada de millones de turistas por la Copa del Mundo 2026.

Usuarios podrán elegir entre autos de aplicación y taxis en un mismo servicio. / iStock

Félix Olmo, director general de Uber México, destacó que este anuncio responde a un momento clave para el país:

“Este año es el más importante en México en mucho tiempo”, señaló.

Por su parte, representantes del gremio de taxis reconocieron el cambio de postura tras años de conflicto:

“Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico”, afirmó el vocero de MX Taxi.

¿Cómo funcionará pedir un taxi en Uber?

Los taxis que se integren a la plataforma aparecerán como una opción adicional dentro de la app, permitiendo a los usuarios elegirlos como cualquier otro servicio disponible.

Además, estos viajes contarán con las mismas herramientas de seguridad ya conocidas en Uber, como: Cobertura de seguro durante el viaje

Soporte disponible 24/7

Tecnología RideCheck para detectar anomalías en el trayecto Esto significa que los taxis concesionados operarán bajo estándares digitales similares a los de los vehículos privados.

Uber suma a taxis concesionados bajo sus herramientas de seguridad digital. / iStock

¿Por qué es importante esta integración?

El acuerdo marca un punto de inflexión tras más de una década de confrontaciones entre ambos modelos de transporte.

La integración también coloca a la Ciudad de México al nivel de otras ciudades del mundo como Nueva York, Roma o San Francisco, donde este modelo híbrido ya opera.

Con ello, se busca mejorar la disponibilidad del servicio, incrementar las opciones para los usuarios y generar nuevas oportunidades de ingresos para miles de conductores.