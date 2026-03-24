Festival Filux transforma Paseo de la Reforma en un corredor de arte y luz en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la exposición “Sólo la luz. Primavera”, con la que el Festival Filux convierte Paseo de la Reforma en un corredor de arte lumínico abierto al público.

Durante el arranque del evento, la mandataria destacó que esta intervención busca transformar el espacio público en una experiencia artística accesible para todas las personas.

La exposición “Sólo la luz. Primavera” transforma Reforma en un corredor artístico nocturno. / Georgina Sánchez

¿Qué es el Festival Filux y qué hay en Paseo de la Reforma?

El festival presenta un corredor luminoso conformado por 13 esculturas instaladas desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, en pleno Paseo de la Reforma.

Las piezas invitan a los visitantes a redescubrir la ciudad a través de la luz, el color y la creatividad, generando una experiencia distinta tanto de día como de noche.

De acuerdo con Clara Brugada Molina, este tipo de iniciativas permiten que el arte dialogue con el entorno urbano y convierten a la capital en una “galería a cielo abierto”.

“En tiempos de oscuridad tiene que brillar con más fuerza que nunca esta gran ciudad”, expresó.

Más de 10 instalaciones de luz convierten una de las avenidas más importantes de la capital en un espectáculo visual. / Georgina Sánchez

Arte, acceso gratuito y turismo cultural

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero, subrayó que el Festival Filux pone en el centro la relación entre luz y oscuridad, además de impulsar el turismo y la apropiación del espacio público.

“La luz nos recuerda que no podría existir ninguna cultura lumínica sin la oscuridad”, señaló.

Asimismo, destacó que este tipo de eventos invitan a los habitantes a “habitar la ciudad a través del arte” y a asumirse también como visitantes de su propio entorno.

El acceso a la exposición es gratuito y estará disponible hasta el 29 de marzo.

Una experiencia internacional con talento mexicano

El director de Filux Lab, David Di Bona, explicó que la instalación principal es una luna a gran escala creada por el artista británico Luke Jerram, basada en imágenes de la NASA y exhibida en más de 30 países.

La luna "flotante" es una de las principales atracciones. / Georgina Sánchez

Además, destacó que cerca del 90% de los artistas participantes son mexicanos, lo que refuerza el carácter nacional del festival.