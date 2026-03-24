Paseo Nocturno Primavera 2026 en CDMX: fecha, ruta y cómo participar

La Ciudad de México se prepara para una de sus actividades más atractivas de la temporada: el Paseo Nocturno Primavera 2026, un evento que combina deporte, convivencia y un recorrido único por la capital.

Organizado por la Secretaría de Movilidad, este paseo permitirá a miles de personas disfrutar de la ciudad sin autos, en un ambiente seguro y festivo.

La cita será el sábado 28 de marzo, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, cuando avenidas principales se transformarán en espacios para bicicletas, patines y peatones.

El evento será gratuito y abierto para bicicletas, patines, patinetas y peatones./ X: Semovi

¿Cuál es la ruta del Paseo Nocturno Primavera 2026? El recorrido abarcará aproximadamente 22 kilómetros y atravesará algunos de los puntos más representativos de la ciudad. Entre los lugares incluidos están: Paseo de la Reforma

Bosque de Chapultepec

Museo de Antropología

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Avenida Juárez

Zócalo capitalino

Plaza Tlaxcoaque El trayecto iniciará en la zona de Fuente de Petróleos y permitirá a los asistentes recorrer el Centro Histórico y otras áreas emblemáticas en un entorno iluminado y con ambiente primaveral.

¿Qué actividades habrá y cuánto cuesta participar? El evento es completamente gratuito y no requiere registro previo. Las personas pueden unirse con bicicleta, patines, patineta o incluso a pie. Además del recorrido, habrá: Música en vivo en puntos como la Glorieta del Ahuehuete

Ambiente festivo con bicicletas decoradas y disfraces

Espacios para convivir en familia y con mascotas

La ruta incluye puntos emblemáticos como Reforma, Chapultepec y el Zócalo./ Semovi

Para quienes no cuenten con bicicleta, el Instituto de la Juventud (INJUVE) ofrecerá préstamo gratuito de bicicletas de 19:00 a 22:00 horas, presentando identificación oficial.

También se permitirá el acceso con bicicletas en distintos sistemas de transporte público: Metro, Metrobús y Tren Ligero desde las 17:00 horas, así como en Cablebús durante todo el día, sujeto a disponibilidad en otros servicios.

Las autoridades recomiendan usar casco, luces y ropa cómoda para disfrutar del recorrido con seguridad.

El Paseo Nocturno Primavera 2026 se perfila como una de las mejores opciones para celebrar la temporada, recorrer la ciudad de noche y disfrutar de un plan gratuito en uno de los espacios urbanos más importantes del país.