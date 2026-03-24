Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Paseo Nocturno Primavera 2026 en CDMX: fecha, ruta y cómo participar

Habrá música, ambiente festivo y bicicletas decoradas durante el recorrido nocturno./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:01 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El trayecto iniciará en la zona de Fuente de Petróleos y permitirá a los asistentes recorrer el Centro Histórico

La Ciudad de México se prepara para una de sus actividades más atractivas de la temporada: el Paseo Nocturno Primavera 2026, un evento que combina deporte, convivencia y un recorrido único por la capital.

Organizado por la Secretaría de Movilidad, este paseo permitirá a miles de personas disfrutar de la ciudad sin autos, en un ambiente seguro y festivo.

La cita será el sábado 28 de marzo, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, cuando avenidas principales se transformarán en espacios para bicicletas, patines y peatones.

El evento será gratuito y abierto para bicicletas, patines, patinetas y peatones./ X: Semovi

¿Cuál es la ruta del Paseo Nocturno Primavera 2026?

El recorrido abarcará aproximadamente 22 kilómetros y atravesará algunos de los puntos más representativos de la ciudad.

Entre los lugares incluidos están:

  • Paseo de la Reforma

  • Bosque de Chapultepec

  • Museo de Antropología

  • Ángel de la Independencia

  • Glorieta del Ahuehuete

  • Avenida Juárez

  • Zócalo capitalino

  • Plaza Tlaxcoaque

El trayecto iniciará en la zona de Fuente de Petróleos y permitirá a los asistentes recorrer el Centro Histórico y otras áreas emblemáticas en un entorno iluminado y con ambiente primaveral.

¿Qué actividades habrá y cuánto cuesta participar?

El evento es completamente gratuito y no requiere registro previo. Las personas pueden unirse con bicicleta, patines, patineta o incluso a pie.

Además del recorrido, habrá:

  • Música en vivo en puntos como la Glorieta del Ahuehuete

  • Ambiente festivo con bicicletas decoradas y disfraces

  • Espacios para convivir en familia y con mascotas

La ruta incluye puntos emblemáticos como Reforma, Chapultepec y el Zócalo./ Semovi

Para quienes no cuenten con bicicleta, el Instituto de la Juventud (INJUVE) ofrecerá préstamo gratuito de bicicletas de 19:00 a 22:00 horas, presentando identificación oficial.

También se permitirá el acceso con bicicletas en distintos sistemas de transporte público: Metro, Metrobús y Tren Ligero desde las 17:00 horas, así como en Cablebús durante todo el día, sujeto a disponibilidad en otros servicios.

Las autoridades recomiendan usar casco, luces y ropa cómoda para disfrutar del recorrido con seguridad.

El Paseo Nocturno Primavera 2026 se perfila como una de las mejores opciones para celebrar la temporada, recorrer la ciudad de noche y disfrutar de un plan gratuito en uno de los espacios urbanos más importantes del país.

Miles de personas podrán disfrutar la ciudad sin autos el próximo 28 de marzo./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
16:12 VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento
15:55 "Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
15:47 Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
15:46 ¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
15:42 ¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
15:42 Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
15:29 Filtran videos de estudiante con arma de guerra antes de matar a dos maestras en Michoacán
15:27 GOBIERNO de la CDMX se lava las manos con el ESTADIO BANORTE (antes Azteca)
15:24 ¡Rumores falsos! Cruz Azul apoya al Tri y cederá jugadores durante Liguilla previo al Mundial
15:23 José Ángel Bichir reaparece tras accidente por crisis de salud mental: así luce el actor hoy
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento
Contra
24/03/2026
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Empelotados
24/03/2026
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Salah festeja en un partido del Liverpool | AP
Futbol
24/03/2026
Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
Futbol Nacional
24/03/2026
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Futbol
24/03/2026
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports | MEXSPORT
Empelotados
24/03/2026
Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?