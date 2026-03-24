Mujer “muere” 24 minutos y regresa para contar qué vio y genera un debate internacional

La historia de Tessa Romero ha dado la vuelta al mundo y encendido el debate sobre lo que ocurre después de la muerte. La mujer, originaria de Málaga, España, fue declarada clínicamente muerta durante 24 minutos tras sufrir un paro cardíaco, pero logró sobrevivir… y contar lo que vivió.

A través de redes sociales y entrevistas, la socióloga de 50 años relató una experiencia que describe como transformadora, en la que asegura haber estado “del otro lado” antes de regresar a la vida.

Tessa Romero contó su vivencia tras sufrir un infarto que la dejó casi media sin vida en un quirófano / FB: @tessa.romero.24

¿Qué le pasó a Tessa Romero?

De acuerdo con su propio testimonio, todo ocurrió durante una mañana aparentemente normal, después de dejar a sus hijos en la escuela.

Romero explicó que ya arrastraba problemas de salud meses antes, los cuales no habían sido diagnosticados con precisión, hasta que sufrió un colapso que derivó en un paro cardíaco.

Este evento llevó a los médicos a declararla clínicamente muerta durante varios minutos.

Lo que vivió la mujer, de 50 años, ha causado sorpresa pues coincide con otros relatos de más personas / Especial

¿Qué vio durante esos 24 minutos?

Durante ese tiempo, Tessa asegura haber experimentado una sensación completamente distinta a cualquier cosa vivida en el mundo físico. Relató que el dolor desapareció por completo y fue reemplazado por una sensación de calma total.

“Me sentía viva, despierta y consciente”, explicó.

Además, aseguró que tuvo una experiencia fuera de su cuerpo, en la que podía observar la habitación del hospital desde arriba, viendo su propio cuerpo sin poder interactuar. También afirmó que pudo escuchar a los médicos mientras la atendían, quienes hablaban de un infarto agudo y paro cardíaco.

La socióloga plasmó en un libro lo que vivió en el pasado donde incluso veía como los doctores la trataban de revivir / FB: @tessa.romero.24

Una experiencia “más allá de lo físico”

La socióloga describió lo vivido como algo difícil de explicar con palabras, señalando que el tiempo parecía moverse de forma distinta.

“Es como cruzar una puerta hacia un lugar donde todo tiene sentido, donde el amor y la paz lo envuelven todo”.

Su testimonio ha generado tanto interés como escepticismo, ya que este tipo de experiencias cercanas a la muerte siguen siendo objeto de estudio científico.

Tessa asegura que la sensación de morir es una tranquilidad que no puede explicar / FB: @tessa.romero.24

De la experiencia a un libro

Tras lo ocurrido, Tessa Romero decidió plasmar su historia en el libro “24 Minutos en el otro lado”, donde relata a detalle lo que asegura haber vivido durante ese lapso en el que su corazón dejó de latir.