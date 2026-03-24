¡Se robaron a Gokú! Joven es detenido con figuras de colección de Dragon Ball valuadas en 20 mil pesos

Un joven de 26 años fue detenido cuando intentaba escapar tras robar, con ayuda de un arma de fuego de utilería, varias figuras de colección de Dragon Ball, entre ellas un Gokú con valor de 20 mil pesos.

Robo de figuras de Dragon Ball en Zapopan

La Policía Vial del municipio de Zapopan, Jalisco, informó que dos oficiales lograron la detención de Cristopher ‘N’, de 26 años, quien presuntamente amagó con una pistola falsa a trabajadores de una tienda de figuras de colección.

El negocio se encuentra dentro de un centro comercial ubicado en el cruce de avenida López Mateos y Tezozómoc.

Las piezas de colección fueron sustraídas de una plaza comercial de Zapopan/IG: @policiadezapopan

Amenazó a guardia durante su intento de fuga

En su intento por escapar, el joven también amenazó con disparar a un guardia de seguridad privada de la plaza.

Sin embargo, el elemento no se intimidó y dio aviso a las autoridades, lo que permitió que policías viales lo detuvieran calles más adelante.

El presunto asaltante fue detenido después de amagar a trabajadores con pistola de juguete/IG: @policiadezapopan

Recuperan figuras valuadas en 20 mil pesos

Al momento de su detención, los oficiales le encontraron: Un arma de fuego de juguete

Un pasamontañas

Cinco cajas con figuras de colección

Entre los artículos robados había personajes de la serie japonesa Dragon Ball, incluyendo figuras de: Gokú

Freezer

El valor total de lo recuperado asciende a aproximadamente 20 mil pesos.

Será definido su situación legal

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

Los muñecos de Gokú que había sido robados tienen un valor estimado de 20 mil pesos/IG: @policiadezapopan

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