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¡Se robaron a Gokú! Joven es detenido con figuras de colección de Dragon Ball valuadas en 20 mil pesos
Un joven de 26 años fue detenido cuando intentaba escapar tras robar, con ayuda de un arma de fuego de utilería, varias figuras de colección de Dragon Ball, entre ellas un Gokú con valor de 20 mil pesos.
Robo de figuras de Dragon Ball en Zapopan
La Policía Vial del municipio de Zapopan, Jalisco, informó que dos oficiales lograron la detención de Cristopher ‘N’, de 26 años, quien presuntamente amagó con una pistola falsa a trabajadores de una tienda de figuras de colección.
El negocio se encuentra dentro de un centro comercial ubicado en el cruce de avenida López Mateos y Tezozómoc.
Amenazó a guardia durante su intento de fuga
En su intento por escapar, el joven también amenazó con disparar a un guardia de seguridad privada de la plaza.
Sin embargo, el elemento no se intimidó y dio aviso a las autoridades, lo que permitió que policías viales lo detuvieran calles más adelante.
Recuperan figuras valuadas en 20 mil pesos
Al momento de su detención, los oficiales le encontraron:
Un arma de fuego de juguete
Un pasamontañas
Cinco cajas con figuras de colección
Entre los artículos robados había personajes de la serie japonesa Dragon Ball, incluyendo figuras de:
Gokú
Freezer
El valor total de lo recuperado asciende a aproximadamente 20 mil pesos.
Será definido su situación legal
Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.
Caso similar en la CDMX
Un hecho similar ocurrió recientemente en la Ciudad de México, donde un joven de 19 años fue sorprendido intentando robar tarjetas de colección de anime.
El incidente ocurrió en una tienda ubicada en avenida Lázaro Cárdenas, donde pretendía llevarse productos de franquicias como:
Pokémon
Yu-Gi-Oh!
El valor estimado de los artículos también rondaba los 20 mil pesos.