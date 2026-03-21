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Detienen a joven en CDMX por robar tarjetas de anime: estaban valuadas en miles de pesos

Un joven de 19 años fue detenido en el Centro de la Ciudad de México tras ser señalado por el robo de tarjetas coleccionables de anime. / SSC CDMX
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:45 - 20 marzo 2026
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Un caso inusual en la capital revela el creciente valor de artículos coleccionables y cómo pueden convertirse en objetivo de robo.

Un joven de 19 años fue detenido en la Ciudad de México tras ser señalado como presunto responsable del robo de tarjetas coleccionables de anime con un alto valor económico. El caso ocurrió en una de las zonas más transitadas del Centro Histórico y ha llamado la atención por el tipo de mercancía involucrada.

Detienen en CDMX a joven por robo de tarjetas de anime. / SSC CDMX

¿Cómo ocurrió el robo de tarjetas de anime en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos se registraron sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) alertaran sobre un robo en proceso dentro de un negocio especializado.

El trabajador del establecimiento relató que, al llegar para iniciar su jornada, encontró a un sujeto dentro del local con mercancía en las manos, por lo que solicitó apoyo a las autoridades.

Tras el señalamiento directo, los policías interceptaron al sospechoso y realizaron una revisión preventiva.

El valor de las tarjetas robadas

Durante la inspección, los oficiales encontraron dos carpetas con tarjetas coleccionables de anime, las cuales estaban valuadas en aproximadamente 20 mil pesos.

La SSC detalló que el joven no pudo acreditar la legal posesión de estos artículos, lo que derivó en su detención inmediata.

Las tarjetas de anime encontradas en poder del detenido estaban valuadas en aproximadamente 20 mil pesos. / SSC CDMX

¿Por qué estas tarjetas pueden costar tanto?

El caso también pone en evidencia el valor creciente de este tipo de artículos entre coleccionistas.

Tarjetas de franquicias como Pokémon, Yu-Gi-Oh! o Digimon pueden alcanzar precios elevados dependiendo de factores como:

  • Rareza de la edición

  • Estado físico

  • Popularidad del personaje

Estos elementos han convertido a las cartas de anime en objetos de colección que pueden representar una inversión significativa.

El joven fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la ley.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. / iStock
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